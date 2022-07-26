В Думе предложили без суда блокировать призывы к сбору денег для Украины

По словам председателя думского комитета по безопасности Василия Пискарева, попытки со стороны россиян финансировать противника в условиях специальной военной операции недопустимы

Василий Пискарев (Фото: Марат Абулхатин / ТАСС)

В Госдуме готовят законопроект о внесудебной блокировке публикаций с призывами собирать средства для финансирования противника в условиях военных действий с участием России, сообщил в Telegram председатель думского комитета по безопасности Василий Пискарев.

«Нами зафиксированы случаи, когда различными организациями или частными лицами объявляется сбор средств, которые в конечном итоге идут украинским боевикам и неонацистам. Это недопустимо, и здесь должен работать механизм, аналогичный тому, что действует уже при попытках финансирования терроризма», — подчеркнул депутат.

По его словам, любые попытки со стороны россиян финансировать противника в условиях специальной военной операции должны пресекаться.

Законопроект с поправками к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» находится на рассмотрении в Генпрокуратуре, ФСБ, Минюсте, Росфинмониторинге и уже получил положительный отзыв Роскомнадзора, уточнил депутат.

После обсуждения с профильными ведомствами законопроект рассмотрит думская комиссия по расследованию иностранного вмешательства, ее также возглавляет Пискарев. Затем документ внесут в парламент.

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После начала спецоперации на Украине российская Генпрокуратура предупредила, что оказание россиянами финансовой, материально-технической или консультационной помощи другим странам в их деятельности, «направленной против безопасности Российской Федерации», может квалифицироваться как госизмена и наказываться лишением свободы на срок до 20 лет.

В начале июня ФСБ сообщила, что сотрудники спецслужбы выявили россиянина, который пожертвовал деньги в международный благотворительный фонд «Вернись живым», который оказывает помощь украинским вооруженным силам «в укомплектовании электронными средствами ведения наблюдения, беспилотными летательными аппаратами, средствами связи, обучении военных». В действиях гражданина в ФСБ усмотрели признаки государственной измены, однако тогда он отделался предупреждением.