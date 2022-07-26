В Думе предложили без суда блокировать призывы к сбору денег для Украины

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 59,41 (+0,73) Инвестиции, 15:58
Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 58,66 (+0,88) Инвестиции, 15:58
«Макдоналдс», Paulig, Valio: как теперь называются знакомые бренды Общество, 17:53 
Фернандес не стал приостанавливать контракт с ЦСКА ради «Сантоса» Спорт, 17:47
Как устроены профессиональные сервисы организации командировок РБК и Smartway, 17:46
Bloomberg узнал о планах Москвы «продолжить давление» на Европу по газу Политика, 17:42
Федун ответил на сообщение об уходе с поста руководителя «Спартака» Спорт, 17:40
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:37
Минобороны заявило о распространении ложных данных о мобилизации Политика, 17:36
Акции сети Walmart упали на 9% после снижения прогнозов по прибыли Инвестиции, 17:31
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Свердловский губернатор предложил Росселю новую работу Политика, 17:29
Минобороны анонсировало стратегические учения «Восток-2022» Политика, 17:23
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным людоманией Партнерский проект, 17:23
Кремль назвал темы встречи Путина и Эрдогана в Сочи Политика, 17:16
Названы самые угоняемые автомобили в США: список моделей Авто, 17:13
В Думе предложили без суда блокировать призывы к сбору денег для Украины Политика, 17:05
Военная операция на Украине ,  
0 

В Думе предложили без суда блокировать призывы к сбору денег для Украины

По словам председателя думского комитета по безопасности Василия Пискарева, попытки со стороны россиян финансировать противника в условиях специальной военной операции недопустимы
Василий Пискарев
Василий Пискарев (Фото: Марат Абулхатин / ТАСС)

В Госдуме готовят законопроект о внесудебной блокировке публикаций с призывами собирать средства для финансирования противника в условиях военных действий с участием России, сообщил в Telegram председатель думского комитета по безопасности Василий Пискарев.

«Нами зафиксированы случаи, когда различными организациями или частными лицами объявляется сбор средств, которые в конечном итоге идут украинским боевикам и неонацистам. Это недопустимо, и здесь должен работать механизм, аналогичный тому, что действует уже при попытках финансирования терроризма», — подчеркнул депутат.

По его словам, любые попытки со стороны россиян финансировать противника в условиях специальной военной операции должны пресекаться.

Законопроект с поправками к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» находится на рассмотрении в Генпрокуратуре, ФСБ, Минюсте, Росфинмониторинге и уже получил положительный отзыв Роскомнадзора, уточнил депутат.

После обсуждения с профильными ведомствами законопроект рассмотрит думская комиссия по расследованию иностранного вмешательства, ее также возглавляет Пискарев. Затем документ внесут в парламент.

В Кремле заявили о сборе материалов для трибунала
Политика
Фото:Олег Яковлев / РБК

Читайте на РБК Pro
Pro
Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость
Статьи
Pro
Ричард Брэнсон «Никакого мобильного до 14 лет»: Маск, Гейтс и Безос — о воспитании детей
Статьи
Pro
Найти и устранить узкие места в бизнес-процессах: 4 инструмента в помощь
Статьи
Pro
Фото: Scott Halleran / Getty Images Стоит ли соглашаться на повышение в должности без надбавки
Статьи
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Параллельный импорт техники: что не так
Статьи
Pro
Как просить повышения зарплаты: 9 правил
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock У меня низкое давление. Это нормально или стоит звонить в скорую?
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Домашняя кардиотренировка: пять базовых упражнений
Инструкции

После начала спецоперации на Украине российская Генпрокуратура предупредила, что оказание россиянами финансовой, материально-технической или консультационной помощи другим странам в их деятельности, «направленной против безопасности Российской Федерации», может квалифицироваться как госизмена и наказываться лишением свободы на срок до 20 лет.

В начале июня ФСБ сообщила, что сотрудники спецслужбы выявили россиянина, который пожертвовал деньги в международный благотворительный фонд «Вернись живым», который оказывает помощь украинским вооруженным силам «в укомплектовании электронными средствами ведения наблюдения, беспилотными летательными аппаратами, средствами связи, обучении военных». В действиях гражданина в ФСБ усмотрели признаки государственной измены, однако тогда он отделался предупреждением.

Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
сбор средств ВСУ Военная операция на Украине блокировка Госдума
Материалы по теме
Трамп сравнил финансирование Украины США и Евросоюзом
Политика
Бастрыкин оценил финансирование США биопрограмм на Украине в $224 млн
Политика
В Евросовете заявили, что ЕС не финансирует поставки истребителей Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter