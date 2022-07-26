Власти объяснили повышение ценза на детскую книгу о ссыльных немцах

Возрастной ценз на детскую повесть «Полынная елка» повысили после того, как эксперт УрГПУ нашел в ней «попытку внушить неуважительное отношение к [советской] власти». Издательство намерено провести альтернативную экспертизу

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Власти Свердловской области рекомендовали школам и библиотекам повысить возрастной ценз для повести «Полынная елка» Ольги Колпаковой, поскольку экспертиза нашла в произведении «искажение исторических фактов», заявили «Коммерсанту» в региональном департаменте информационной политики.

Ранее Колпакова сообщила, что местные библиотеки и школы получили негласное указание убрать ее книгу из фондов. В повести «Полынная елка» писательница переработала воспоминания своей учительницы, поволжской немки Марии Фитц, семью которой во время Второй мировой войны депортировали в Сибирь. Название книги отсылает к реальной истории, как ссыльные немцы отмечали Рождество, нарядив вместо елки кустик полыни. Возрастной ценз повести — 12+, с 2017 года она включена в школьную программу внеклассного чтения.

«Речь об изъятии книги не идет, она остается в фондах. По результатам проведенной экспертизы, которой, в частности, установлено искажение в тексте исторических фактов, в адрес учреждений образования и культуры была лишь направлена рекомендация о повышении возрастного ценза произведения», — сказали газете в департаменте информационной политики Свердловской области.

Там пояснили, что экспертизу провел сотрудник Уральского государственного педагогического университета Иван Попп. Он доцент кафедры рекламы и связей с общественностью. В 2015 году был награжден почетной грамотой бывшего тогда министром культуры Владимира Мединского «За успехи в патриотическом воспитании».

По мнению Поппа, автор повести «пытается в какой-то мере оправдать наступление фашистов». Такой вывод он делает из эпизода, в котором поволжские немцы рассуждают, смогли бы они «договориться» с армией Третьего рейха, и вопроса «может, Сталин и Красная армия неправильно сделали, что приказали всем бросать свои дома и уезжать?».

Помимо этого, Попп увидел в книге «либеральное европейское направление» по сравнению глав СССР и фашистской Германии». Речь идет о фразе: «Так же как и Гитлер, Сталин обладал ничем не ограниченной властью».

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«Подтасовка истории, очернение руководителей и истории нашей страны явно не способствуют позитивному воспитательному процессу. Попытка внушить читателю неуважительное отношение к власти не только через товарища Сталина, но и местных руководителей наводит на мысль о разрушительном влиянии этого «произведения» на умы подрастающего поколения», — говорится в заключении эксперта.

Он также добавляет, что в книге нет «ни одного сюжета с позитивным мнением о представителях советской элиты». К тому же Колпакова, как считает эксперт, пропагандирует эмиграцию — а это опровергает основные позиции «современной России по сбережению народа России и развитию человеческого потенциала». На вопрос, кто запросил экспертизу произведения, в Уральском государственном педагогическом университете изданию не ответили.

Колпакова сообщила агентству ЕАН, что «КомпасГид» (издательство, которое выпускает «Полынную елку») решило заказать альтернативную экспертизу произведения. «Так как экспертиза Ивана Поппа нанесла ущерб и моей репутации, и издательства, то книгу отдадут независимым экспертам. Планируется привлечь профессоров в области истории, лингвистики и филологии», — сказала она.