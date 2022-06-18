Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 59,33 (+0,37) Инвестиции, 17 июн, 16:31
Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 56,71 (-0,16) Инвестиции, 17 июн, 16:31
В «Авангарде» объяснили подписание осужденного за изнасилование игрока Спорт, 12:03
Коротко и дорого: как заработать на «красивых» автомобильных номерах Партнерский проект, 11:49
Издательство сообщило о снятии с продажи книг Акунина в «Молодой гвардии» Политика, 11:42
Клуб КХЛ подписал осужденного за изнасилование несовершеннолетней игрока Спорт, 11:39
Кремль заявил об отсутствии планов награждать Токаева орденом Невского Политика, 11:37
СК сообщил о задержании двух военных ВСУ по делу об обстрелах Донбасса Политика, 11:30
Клубы обсудят расширение Российской премьер-лиги до 18 команд 20 июня Спорт, 11:27
«Газпром» приостановит «Турецкий поток» из-за технических работ Бизнес, 11:23
Работать с 13 лет: все «за» и «против» Партнерский проект, 11:07
Жена Федуна назвала позором происходящее вокруг матча за Суперкубок Спорт, 11:07
Глава «Россетей» заявил о росте стоимости электрификации БАМа и Транссиба Бизнес, 11:00
Глава НАУФОР: санкции против НРД не убили идею разблокировки нерезидентов Инвестиции, 11:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:57
Курс биткоина обвалился до $19 тыс. впервые с декабря 2020 года Крипто, 10:52

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Политика ,  
0 

Издательство сообщило о снятии с продажи книг Акунина в «Молодой гвардии»

Издательство «Захаров» сообщило, что московский магазин «Молодая гвардия» убрал со своих полок произведения Бориса Акунина, и отказалось от сотрудничества с Домом книги
Фото: Николай Галкин / ТАСС
Фото: Николай Галкин / ТАСС

Московский магазин «Молодая гвардия» снял с продажи книги писателя Бориса Акунина (псевдоним Григория Чхартишвили). В ответ издательство «Захаров» отзывает из магазина все свои выпущенные книги. Об этом оно сообщило во «ВКонтакте».

«Так что в «Молодой гвардии» на Полянке наших книг больше никогда не будет. Даже если взойдет солнце. Доктор сказал — в морг, значит в морг», — говорится в сообщении.

На сайте и в социальных сетях «Молодой гвардии» нет сообщений о снятии с продажи книг Акунина, однако в электронном каталоге магазина произведений автора найти не удалось.

РБК направил запрос в пресс-службу магазина «Молодая гвардия» и обратился за комментарием к Акунину.

Бастрыкин поручил проверить содержание книг Дмитрия Гордона
Политика
Дмитрий Гордон&nbsp;(внесен в перечень физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремизму или терроризму)

Акунин — писатель, ученый-японист, литературовед, переводчик и общественный деятель. Пишет художественную прозу, работает в жанре исторического интеллектуального детектива. Среди самых известных работ — романы и повести из серии «Новый детектив» о приключениях Эраста Фандорина. Создал также серии «Провинциальный детектив», «Приключения магистра», «Жанры». Автор проекта «История Российского государства», который включает исторические тексты и беллетристику.

В 2012 году писатель рассказал, что написал несколько романов под псевдонимами Анна Борисова и Анатолий Брусникин. В 2014-м он переехал с семьей из Москвы в Лондон.

Акунин неоднократно выступал с критикой в адрес российских властей, осудил военную операцию на Украине. Он выступает одним из основателей движения «Настоящая Россия», призванного помогать украинским беженцам и тем, кто покинул Россию (сайт проекта заблокирован Роскомнадзором).

Читайте на РБК Pro
Pro
Как заключить сделку в условиях санкций и не навлечь проблемы
Инструкции
Pro
Фото: Edward Smith / Getty Images Чего ждать от «криптозимы». Дайджест инвестора
Статьи
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Особенности деловой среды в Турции: какой бизнес открывают там россияне
Статьи
Pro
Фото: Burak Kara / Getty Images Сколько должен стоить товар, чтобы его поставила на полку крупная сеть
Инструкции
Pro
Фото: Stephen Brashear / Getty Images Work-life баланс — главная причина выгорания: CEO Microsoft Сатья Наделла
Статьи
Pro
Фото: Metro-Goldwyn-Mayer Джеймс Бонд и еще 4 типа кандидатов, кого не любят кадровики
Инструкции
Pro
Какие семь видов сделок могут закончиться уголовным делом
Кейсы
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Платят много, увольняют быстро: каково работать в Netflix — в 5 пунктах
Статьи
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Алена Прохоренко
издательство Борис Акунин «Молодая гвардия» книги писатель

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Издатели пожаловались Роскомнадзору на пиратскую книгу Акунина в Telegram
Технологии и медиа
Банк Грузии перестал требовать от россиян «осуждения спецоперации»
Политика
Социологи составили портреты сторонников и противников спецоперации
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter