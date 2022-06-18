Издательство сообщило о снятии с продажи книг Акунина в «Молодой гвардии»

Издательство «Захаров» сообщило, что московский магазин «Молодая гвардия» убрал со своих полок произведения Бориса Акунина, и отказалось от сотрудничества с Домом книги

Фото: Николай Галкин / ТАСС

Московский магазин «Молодая гвардия» снял с продажи книги писателя Бориса Акунина (псевдоним Григория Чхартишвили). В ответ издательство «Захаров» отзывает из магазина все свои выпущенные книги. Об этом оно сообщило во «ВКонтакте».

«Так что в «Молодой гвардии» на Полянке наших книг больше никогда не будет. Даже если взойдет солнце. Доктор сказал — в морг, значит в морг», — говорится в сообщении.

На сайте и в социальных сетях «Молодой гвардии» нет сообщений о снятии с продажи книг Акунина, однако в электронном каталоге магазина произведений автора найти не удалось.

РБК направил запрос в пресс-службу магазина «Молодая гвардия» и обратился за комментарием к Акунину.

Акунин — писатель, ученый-японист, литературовед, переводчик и общественный деятель. Пишет художественную прозу, работает в жанре исторического интеллектуального детектива. Среди самых известных работ — романы и повести из серии «Новый детектив» о приключениях Эраста Фандорина. Создал также серии «Провинциальный детектив», «Приключения магистра», «Жанры». Автор проекта «История Российского государства», который включает исторические тексты и беллетристику.



В 2012 году писатель рассказал, что написал несколько романов под псевдонимами Анна Борисова и Анатолий Брусникин. В 2014-м он переехал с семьей из Москвы в Лондон.

Акунин неоднократно выступал с критикой в адрес российских властей, осудил военную операцию на Украине. Он выступает одним из основателей движения «Настоящая Россия», призванного помогать украинским беженцам и тем, кто покинул Россию (сайт проекта заблокирован Роскомнадзором).