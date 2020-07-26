Трампа обвинили в использовании имени Рейгана при сборе денег на выборы

Штаб Трампа рассылал сторонникам письма, в которых предлагал сделал пожертвования и получить памятный набор. В нем были золотые монеты с изображением Трампа и Рейгана. В фонде экс-президента осудили подобный способ сбора средств

Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

Фонд бывшего президента США Рональда Рейгана потребовал от действующего президента страны Дональда Трампа и Национального комитета Республиканской партии (НКРП) прекратить сбор средств на предвыборную кампанию, используя имя и образ экс-главы государства. Об этом пишет The Washington Post (WP).

Как отмечает газета, 19 июля некоторые избиратели получили письма от имени Трампа, в которых предлагалось сделать пожертвования для финансирования предвыборной кампании действующего президента. Тем, кто сделал пожертвования в размере $45 и более, предлагался памятный набор «ограниченной серии» с двумя золотыми монетами. На каждой из них выбито изображение Рейгана с одной стороны и Трампа — с другой. Изображение на монетах сделано на основе фотографии 1987 года, на которой запечатлено рукопожатие Рейгана и Трампа в Белом доме.

WP пишет, что доходы от продаж наборов поступали как в фонд предвыборной кампании Трампа, так и в бюджет республиканского Национального комитета. При этом в письме утверждалось, что помимо переизбрания Трампа в этом году отмечается «40-я годовщина вступления 40-го президента (Рейгана) в должность». «К сожалению, мы уже распродали первую партию, которая была у нас в наличии. Но мне так понравились эти монеты, что я попросил мою команду срочно заказать еще одну партию...<...> Это предложение недоступно для широкой публики, поэтому, пожалуйста, не делитесь этим письмом с кем-либо», — говорилось в обращении.

Директор по маркетингу Фонда Рейгана Мелисса Гиллер в разговоре с изданием сообщила, что как только это письмо оказалось в доступе у сотрудников фонда, они сразу же обратились в НКРП с просьбой прекратить сбор средств подобным образом. «Они использовали его изображение для монеты без нашего согласия. Мы позвонили в НКРП и попросили их прекратить и воздерживаться от использования изображения Рейгана на монете, и они согласились», — сказал Гиллер.