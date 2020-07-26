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Трампа обвинили в использовании имени Рейгана при сборе денег на выборы

Штаб Трампа рассылал сторонникам письма, в которых предлагал сделал пожертвования и получить памятный набор. В нем были золотые монеты с изображением Трампа и Рейгана. В фонде экс-президента осудили подобный способ сбора средств
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

Фонд бывшего президента США Рональда Рейгана потребовал от действующего президента страны Дональда Трампа и Национального комитета Республиканской партии (НКРП) прекратить сбор средств на предвыборную кампанию, используя имя и образ экс-главы государства. Об этом пишет The Washington Post (WP).

Как отмечает газета, 19 июля некоторые избиратели получили письма от имени Трампа, в которых предлагалось сделать пожертвования для финансирования предвыборной кампании действующего президента. Тем, кто сделал пожертвования в размере $45 и более, предлагался памятный набор «ограниченной серии» с двумя золотыми монетами. На каждой из них выбито изображение Рейгана с одной стороны и Трампа — с другой. Изображение на монетах сделано на основе фотографии 1987 года, на которой запечатлено рукопожатие Рейгана и Трампа в Белом доме.

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Дональд Трамп

WP пишет, что доходы от продаж наборов поступали как в фонд предвыборной кампании Трампа, так и в бюджет республиканского Национального комитета. При этом в письме утверждалось, что помимо переизбрания Трампа в этом году отмечается «40-я годовщина вступления 40-го президента (Рейгана) в должность». «К сожалению, мы уже распродали первую партию, которая была у нас в наличии. Но мне так понравились эти монеты, что я попросил мою команду срочно заказать еще одну партию...<...> Это предложение недоступно для широкой публики, поэтому, пожалуйста, не делитесь этим письмом с кем-либо», — говорилось в обращении.

Директор по маркетингу Фонда Рейгана Мелисса Гиллер в разговоре с изданием сообщила, что как только это письмо оказалось в доступе у сотрудников фонда, они сразу же обратились в НКРП с просьбой прекратить сбор средств подобным образом. «Они использовали его изображение для монеты без нашего согласия. Мы позвонили в НКРП и попросили их прекратить и воздерживаться от использования изображения Рейгана на монете, и они согласились», — сказал Гиллер.

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Фото: Evan Vucci / AP

Директор по связям с общественностью Национального комитета Республиканской партии Майкл Аренс в разговоре с Forbes заявил, что этот запрос стал неожиданностью, так как ранее фонд «не возражал против того, чтобы мы использовали образ президента Рейгана». При этом он добавил, что республиканцы из вежливости прекратят рассылать подобные письма.

Как отмечает Business Insider, это не первая попытка Трампа получить политическую выгоду, используя имя Рейгана. В частности, в июле прошлого года он опубликовал у себя в Twitter совместную фотографию 1987 года с экс-президентом, прикрепив к ней высказывание Рейгана.

Родственники Рональда Рейгана неоднократно выступали с критикой Трампа. В январе 2018 года сын 40-го президента США Рон Рейган в интервью Daily Beast говорил, что его отец никогда бы не поддержал Трампа, и назвал его «президентом, предавшим свою страну». В феврале текущего года дочь Рейгана Патти Дэвис в интервью Yahoo News заявляла, что Трамп подвергает угрозе демократию в США. По ее словам, кампания Трампа исказила значение фразы Make America great again («Вернем Америке былое величие»), которую еще в 1980 году придумал ее отец, выдвигаясь на пост президента.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Основным соперником Трампа на них считается кандидат от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Дональд Трамп, республиканцы, Рональд Рейган, предвыборная кампания
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