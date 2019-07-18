Политика , 18 июл, 20:38
0
Трамп отложил рассмотрение санкций против Турции из-за С-400
Поставки С-400 в Турцию начались 12 июля, США выступали против и неоднократно указывали Анкаре на возможные последствия. Президент Дональд Трамп утверждает, что санкции сейчас не рассматриваются.
Дональд Трамп
В настоящий момент США не рассматривают возможность введения санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400, заявил американский президент Дональд Трамп в четверг, 18 июля, передает Bloomberg.
«Нет, сейчас мы это не рассматриваем», — ответил Трамп на вопрос журналистов.
Материал дополняется.
Подпишитесь на рассылку РБК. Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.