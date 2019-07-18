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Трамп отложил рассмотрение санкций против Турции из-за С-400
Поставки С-400 в Турцию начались 12 июля, США выступали против и неоднократно указывали Анкаре на возможные последствия. Президент Дональд Трамп утверждает, что санкции сейчас не рассматриваются.
Дональд Трамп (Фото: Andrew Harrer / Bloomberg)

В настоящий момент США не рассматривают возможность введения санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400, заявил американский президент Дональд Трамп в четверг, 18 июля, передает Bloomberg.

«Нет, сейчас мы это не рассматриваем», — ответил Трамп на вопрос журналистов.

Материал дополняется.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Дональд Трамп
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