Анатолий Сердюков оценил действия российской армии в Сирии

Анатолий Сердюков назвал сильные стороны российской армии, проявленные в Сирии. Главными достижениями экс-министр обороны считает новую технику и возможность перебрасывать войска на огромные расстояния

Российские военнослужащие в Сирии. Февраль 2017 года (Фото: Omar Sanadiki / Reuters)

Экс-министр обороны, индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков впервые прокомментировал действия российской армии в Сирии.

«Появилась новая техника, которую можно перебрасывать на огромные расстояния, и на таких расстояниях она позволяет эффективно управлять войсками. Еще 10–15 лет назад такого и в хорошем сне нельзя было представить», — заявил Сердюков в интервью РБК.

При этом Сердюков отметил и возможные минусы операции, связанные со стратегией пропустить через Сирию «очень большое количество людей и техники». «Здесь есть и плюсы, и минусы. С одной стороны, таких масштабных испытаний в реальных условиях никогда не было. С другой стороны, в таких условиях достаточно тяжело обеспечить слаженность между подразделениями», — сказал экс-министр обороны.

Военная операция России в Сирии началась в сентябре 2015 года и длится по настоящее время. В декабре 2017 года министр обороны Сергей Шойгу заявил, что «бесценный боевой опыт в Сирии получили более 48 тыс. военнослужащих российской армии». Шойгу особо отметил вклад, который внесли в дело разгрома боевиков летчики российских Воздушно-космических сил (ВКС). «80% экипажей оперативно-тактической и 90% армейской авиации имеют от 100 до 120 боевых вылетов», — сказал он.

Отвечая на вопрос РБК, какая авиатехника претерпела больше всего изменений после операции в Сирии, Сердюков сказал, что любая боевая операция выявляет недостатки техники «круче самых экстремальных испытаний».

«Ряд техзаданий по контрактам с Минобороны заметно изменился. Новая техника поставляется уже с учетом этих изменений. С учетом полученного опыта мы вносим изменения и в ту продукцию, которая сейчас разрабатывается. Если говорить в целом, расширяем параметры вертолетов», — рассказал экс-министр.

В качестве примера он привел Ми-28Н. Этот вертолет был доработан в части бортовой электроники, средств связи, приборов ночного видения, тепловизионной техники, пояснил Сердюков. «Были вопросы с поведением двигателя в условиях стрельб и раскаленного воздуха. Все это учтено в нашей работе», — подытожил экс-министр обороны.

Андрей Богинский — РБК: «Были проблемы с системой ночного видения» Политика

В ноябре 2017 года экс-главком ВКС Виктор Бондарев заявил о выявленной в Сирии «слепоте» пилотов Ми-28Н.«Электроника провальная: ничего летчик не видит, ничего не слышит», — сказал Бондарев. В марте гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский в интервью РБК подтвердил, что у «Ночного охотника» были проблемы с системой ночного видения.

Ми-28Н «Ночной охотник» — это принятый на вооружение Минобороны современный ударный вертолет. Его основные задачи — поиск и уничтожение танков, бронированной и небронированной техники, а также пехоты противника на поле боя и малоскоростных воздушных целей. Вертолет способен действовать днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях.

Сердюков занимал должность министра обороны с 2007 по 2012 год. За это время он инициировал программу перевооружения армии до 2015 года стоимостью 5 трлн руб., переросшую затем в программу до 2020 года стоимостью до 20 трлн руб. Кроме того, Сердюков инициировал реформу, включавшую изменения структуры органов управления с переходом от системы «военный округ — армия — дивизия — полк» к трехзвенной «округ - оперативное командование - бригада». В состав округов были также переданы силы ВВС, ПВО и ВМФ, а вместо шести их стало четыре. Еще одним нововведением Сердюкова стало привлечение гражданских структур для организации питания, уборки и хозяйственного обслуживания военных. Среди созданных для этого в структуре ОАО «Оборонсервис» компаний была и «Оборонлогистика» — главный оператор снабжения российской военной группировки в Сирии. В 2012 году Сердюков был отправлен в отставку на фоне скандала из-за выявленных хищений в «Оборонсервисе».