Минобороны Украины объяснило попадание сбитой ракеты в дом в Киеве
В ночь на 23 июня в Киеве сбитая ракета упала на многоэтажный дом, в результате чего тот обрушился. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных Сил Украины Юрий Игнат в беседе с радио NV.
Пятиэтажка находится в Шевченковском районе Киева, уточняет «Украинская правда». На кадрах, которые показала «Страна», видно, что частично обрушился один из подъездов дома. На снимке спасатели разбирают завалы второго-пятого этажей. В квартирах из соседних подъездов выбиты окна. Игнат заявил, что ракета упала в результате работы ПВО.
В ночь на 23 июня в Киевской области несколько раз объявлялась воздушная тревога. Первые сигналы об угрозе атаки прозвучали поздно вечером 22 июня. Мэр Киева Виталий Кличко в 0:01 объявил о работе ПВО. В течение ночи он сообщал о падении обломков, попаданиях и пострадавших в разных районах города, в том числе Соломянском, Дарницком и Святошинском. По словам Кличко, погибли шесть человек, 22 получили ранения. «Страна» сообщает о девяти погибших при падении ракеты.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Днем 23 июня оборонное ведомство отчиталось о ночном групповом ударе по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киевской области, инфраструктуре военного аэродрома и арсеналу минно-торпедного вооружения ВМС Украины.
Для атаки использовалось высокоточное оружие и ударные беспилотники. «Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сообщили в Минобороны.
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