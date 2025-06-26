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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об ударах по радиолокационным станциям ПВО Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Российские военные за минувшие сутки нанесли удары по радиолокационным станциям ПВО, пунктам дислокации, складам боеприпасов Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, поражены объекты в 152 районах, включая цеха производства и хранения беспилотников, а также места дислокации ВСУ и иностранных наемников. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией, уточнили в МО.

Ранее российские военные взяли под контроль два населенных пункта на территории Донецкой народной республики — Шевченко и Новосергеевку, сообщило Минобороны.

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Александр Рекун
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