Минобороны сообщило об ударах по радиолокационным станциям ПВО Украины

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Российские военные за минувшие сутки нанесли удары по радиолокационным станциям ПВО, пунктам дислокации, складам боеприпасов Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, поражены объекты в 152 районах, включая цеха производства и хранения беспилотников, а также места дислокации ВСУ и иностранных наемников. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией, уточнили в МО.

Ранее российские военные взяли под контроль два населенных пункта на территории Донецкой народной республики — Шевченко и Новосергеевку, сообщило Минобороны.