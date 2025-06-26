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Война Израиля и Ирана ,  
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Fars узнал, что Израиль мог бить по Ирану снарядами с обедненным ураном

Fars: Израиль мог применять для ударов по Ирану снаряды с обедненным ураном
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Война Израиля и Ирана
В Иране предположили, что Израиль использовал боеприпасы с обедненным ураном при ударах по объектам страны. Однако это еще не окончательные выводы, проводится расследование, пишет Fars.
Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) / Reuters
Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Израиль мог применить боеприпасы с обедненным ураном при ударах по важным иранским объектам, пишет Fars со ссылкой на источники.

По словам источника агентства, следы наличия урана выявила предварительная проверка в местах попаданий боеприпасов. Однако это еще не окончательные выводы, проводится дополнительное расследование.

В ночь на 13 июня израильская авиация нанесла серию ударов по территории Ирана, целями стали военные и ядерные объекты страны. После этого стороны начали обмениваться ударами. В ночь на 24 июня стороны договорились о прекращении огня.

Минздрав Ирана сообщил, что при ударах Израиля погибли 610 человек, 4746 человек ранены. По данным национальной службы скорой медицинской помощи Израиля, с 13 июня от иранских ударов погибли 28 человек, более трех тысяч получили ранения.

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Обедненный уран — это побочный продукт обогащения урана, отличающийся от природного сниженной долей изотопа уран-235. Это токсичный тяжелый металл с высокой плотностью — она вдвое выше, чем у свинца. Применяется для изготовления бронебойных боеприпасов, в том числе для танков и авиации.

Официально использовать боеприпасы с обедненным ураном не запрещено, поскольку они не являются ядерным или химическим оружием, однако ООН предупреждала о возможном радиационном воздействии на людей, которые находятся в непосредственном контакте с такими боеприпасами.

Fars пишет о «серьезных опасениях» относительно воздействия обедненного урана на здоровье человека и окружающую среду.

Ранее Минобороны России назвало риски применения снарядов с обедненным ураном. В результате удара такого снаряда «происходит образование подвижного горячего облака мелкодисперсного аэрозоля урана-238 и его оксидов, которые при воздействии на организм в дальнейшем могут спровоцировать развитие серьезных патологий».

В Ираке и бывшей Югославии, где применялись такие снаряды, росла заболеваемость раком как среди мирных жителей, так и у военнослужащих, которые участвовали в этих конфликтах, отметили в ведомстве.

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Дарья Лебедева Дарья Лебедева
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