В Севастополе второй раз за вечер объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
В 22:14 губернатор объявил об отмене сигнала тревоги.
Это вторая за вечер воздушная тревога в городе. Первую объявили в 19:49 мск, она продлилась девять минут.
23 июня ВСУ ударили по северной части Севастополя. По данным российского Минобороны, районы Любимовка и Учкуевка атаковали пятью американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из которых удалось сбить. Обломки одного из снарядов упали в том числе на городские пляжи. В результате атаки погибли четыре человека, более 150 пострадали.
Минобороны считает ответственными за случившееся США и обещает ответные меры. Российский МИД вызвал посла страны Линн Трейси и пообещал добиться международной реакции. СК возбудил уголовное дело о теракте. ООН назвала применение кассетных боеприпасов в населенных районах недопустимым.
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