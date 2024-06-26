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Обмен заключенными ,  
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МИД предложил США серьезно рассмотреть сигналы по обмену заключенными

Рябков: Россия и США перешли в важный процессуальный этап обмена заключенными
Сюжет
Обмен заключенными
В Екатеринбурге начали судить корреспондента WSJ, арестованного по делу о шпионаже. МИД призвал США рассмотреть «сигналы», которые давала Россия
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Начало судебного процесса над обвиняемым в шпионаже американцем Эваном Гершковичем — важный процессуальный этап, сообщил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, передает «РИА Новости».

«Прогнозировать какой-то временной диапазон, в течение которого будут предприняты те или иные дальнейшие шаги, я заведомо скажу, это не моя компетенция. Вообще о характере этих шагов говорить беспредметно», — сказал дипломат.

Он призвал Белый дом «серьезно рассмотреть те сигналы, которые они в Вашингтоне получали по соответствующим каналам».

О непростом диалоге на эту тему еще полгода назад сообщал президент Владимир Путин. Тогда же он выразил уверенность, что обе стороны найдут взаимоприемлемые условия и договорятся.

США, в частности, добиваются освобождения Пола Уилана и журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича.

  • Уилана задержали в Москве шесть лет назад, его обвинили в работе на спецслужбы США, сборе секретных данных и попытках вербовки сотрудников ФСБ и Минобороны, а летом 2020 года его приговорили к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже, вину он не признал.
  • Гершковича задержали прошлой весной, он несколько лет жил в Москве и освещал происходящее в России. По данным ФСБ, репортер по заданию американских спецслужб собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Гершковичу грозит до 20 лет тюрьмы, вину он не признает. Рассмотрение дела против него началось в Екатеринбурге.

По сведениям WSJ, сделки об обмене заключенными между Россией и западными странами могут включать предполагаемых российских разведчиков с паспортами Аргентины, задержанных в Словении в декабре 2022 года. По данным издания, их могут обменять на Уилана и Гершковича.

Госдепартамент США сообщал о сделанном России «серьезном предложении» по освобождению Уилана.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Сергей Рябков МИД США обмен заключенными
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