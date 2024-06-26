МИД предложил США серьезно рассмотреть сигналы по обмену заключенными
Начало судебного процесса над обвиняемым в шпионаже американцем Эваном Гершковичем — важный процессуальный этап, сообщил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, передает «РИА Новости».
«Прогнозировать какой-то временной диапазон, в течение которого будут предприняты те или иные дальнейшие шаги, я заведомо скажу, это не моя компетенция. Вообще о характере этих шагов говорить беспредметно», — сказал дипломат.
Он призвал Белый дом «серьезно рассмотреть те сигналы, которые они в Вашингтоне получали по соответствующим каналам».
О непростом диалоге на эту тему еще полгода назад сообщал президент Владимир Путин. Тогда же он выразил уверенность, что обе стороны найдут взаимоприемлемые условия и договорятся.
США, в частности, добиваются освобождения Пола Уилана и журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича.
- Уилана задержали в Москве шесть лет назад, его обвинили в работе на спецслужбы США, сборе секретных данных и попытках вербовки сотрудников ФСБ и Минобороны, а летом 2020 года его приговорили к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже, вину он не признал.
- Гершковича задержали прошлой весной, он несколько лет жил в Москве и освещал происходящее в России. По данным ФСБ, репортер по заданию американских спецслужб собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Гершковичу грозит до 20 лет тюрьмы, вину он не признает. Рассмотрение дела против него началось в Екатеринбурге.
По сведениям WSJ, сделки об обмене заключенными между Россией и западными странами могут включать предполагаемых российских разведчиков с паспортами Аргентины, задержанных в Словении в декабре 2022 года. По данным издания, их могут обменять на Уилана и Гершковича.
Госдепартамент США сообщал о сделанном России «серьезном предложении» по освобождению Уилана.
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