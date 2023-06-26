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Песков сообщил, что заявления Путина «определят судьбу России»

Песков: вечерние заявления Путина, без преувеличения, определят судьбу России
Владимир&nbsp;Путин (на экране)
Владимир Путин (на экране) (Фото: Александр Река / ТАСС)

Выступление президента Владимира Путина, запланированное на сегодняшний вечер, «без преувеличения определят судьбу России», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

О том, что Путин выступит с вечернем обращением к нации, Песков заявил ранее 26 июня. Тему выступления пресс-секретарь не уточнил, однако, по данным «Пула первого», белорусский президент Александр Лукашенко также обратится к своему народу.

Последний раз Путин выступал с обращением к россиянам утром 24 июня из-за действий ЧВК «Вагнер», которые глава государства назвал «вооруженным мятежом».

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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