Песков сообщил, что заявления Путина «определят судьбу России»

Владимир Путин (на экране) (Фото: Александр Река / ТАСС)

Выступление президента Владимира Путина, запланированное на сегодняшний вечер, «без преувеличения определят судьбу России», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

О том, что Путин выступит с вечернем обращением к нации, Песков заявил ранее 26 июня. Тему выступления пресс-секретарь не уточнил, однако, по данным «Пула первого», белорусский президент Александр Лукашенко также обратится к своему народу.

Последний раз Путин выступал с обращением к россиянам утром 24 июня из-за действий ЧВК «Вагнер», которые глава государства назвал «вооруженным мятежом».