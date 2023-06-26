ФСБ сообщила о задержании двух жителей Ялты по подозрению в сотрудничестве с СБУ

В Ялте двоих мужчин задержали по подозрению в сотрудничестве с СБУ

Фото: Владислав Шатило / РБК

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Двоих жителей Ялты задержали по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Украины, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Российская спецслужба заявила, что сотрудничество с представителем Службы безопасности Украины они установили по своей инициативе. После этого ялтинцы передавали представителю СБУ сведения об обстановке в Крыму, а также «предложили свои услуги по фото и видеосъемке объектов Вооруженных сил России», выразили готовность совершать диверсии, сообщила ФСБ.

Против мужчин завели дело ст. 275.1 УК («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»), по которой предусмотрено до 8 лет тюрьмы. Их арестовали.

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