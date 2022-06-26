Иран запустил ракету-носитель на фоне возобновления переговоров по атому

Сообщения об испытании Ираном своей ракеты-носителя Zol-Janah с твердотопливным и жидкостным двигателями появились после приезда в Тегеран главы европейской дипломатии Жозепа Борреля для возобновления переговоров по ядерной сделке

Фото: AP

Иран запустил свою ракету-носитель Zol-Janah, сообщает агентство Fars. Это второе испытание ракеты, указывает агентство. Официальный представитель иранского Минобороны Сейед Ахмад Хосейни отметил, что Zol-Janah способна выдержать конкуренцию: она состоит из двух ступеней с твердотопливным ракетным двигателем и одной с жидкостным.

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В феврале 2021 года агентство IRNA сообщило, что Иран впервые запустил в космос ракету Zol-Janah с твердотопливным двигателем тягой более 750 т. Ее пуск можно осуществлять с мобильной платформы.

В середине июня этого года Хосейни уточнил, что запланировано еще два пуска ракеты Zol-Janah. По словам представителя иранского Минобороны, носитель весом 52 т и длиной 25,5 м может доставлять груз до 220 кг на орбиту на высоте 500 км над поверхностью Земли.

Сообщения об испытании ракеты появились после того, как в Тегеран прибыл верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель с целью возобновить ядерную сделку 2015 года.

Иран и Евросоюз анонсировали новые переговоры по поводу иранской ядерной программы «в ближайшие дни». Обсуждения начнутся с урегулирования отношений между Исламской Республикой и США при посредничестве ЕС, пишет газета Financial Times.

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Согласно Совместному всеобъемлющему плану действий, Иран обязался свернуть ядерную программу в обмен на снятие санкций США. Однако в 2018 году Дональд Трамп, занимавший тогда пост президента Соединенных Штатов, вывел страну из сделки с Ираном и ужесточил ограничения. Это побудило Иран возобновить обогащение урана. Нынешний американский лидер Джо Байден выражал готовность восстановить сделку.