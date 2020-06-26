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Поправки в Конституцию ,  
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Власти Москвы опровергли согласование митинга по поправкам в Конституцию

В столичной мэрии опровергли слова Сергея Удальцова, говорившего, что ему согласовали митинг по итогам голосования по Конституции. Власти Москвы напомнили, что в городе все еще действует запрет на массовые мероприятия
Сергей Удальцов
Сергей Удальцов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В мэрии Москвы не согласовывали митинг 4 июля, провести который намеревался координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. Об этом сообщили РБК в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции мэрии Москвы.

Ранее Удальцов заявлял, что ему удалось получить согласование на проведение митинга численностью не более тысячи человек.

Первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности Василий Олейник подтвердил, что активисты подавали в мэрию уведомление о проведении митинга 4 июля. «В ходе изучения уведомления рассматривалась возможность проведения указанного мероприятия в специально отведенном месте в «Парке культуры и отдыха Сокольники» в случае снятия режима повышенной готовности», — рассказал Олейник.

Однако поскольку на территории Москвы продолжает действовать режим повышенной готовности, как и все эпидемиологические меры безопасности, проведение массовых мероприятий пока невозможно. «Проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий запрещено, в связи с чем проведение указанного мероприятия не может быть согласовано», — объяснил он.

Удальцов сообщил о согласовании в Москве первого митинга после карантина
Общество
Сергей Удальцов

Удальцов в разговоре с РБК заявил, что организаторы получили разрешение на проведение митинга в Сокольниках и что мэрия не сообщала им о запрете. «Вы видите, они вам такой комментарий дали, а у нас пока нет таких комментариев. Нам просто предложили провести митинг в Сокольниках, и мы ответили согласием, больше бумаг не получали. Если они будут все переигрывать — то это уже вопрос не к нам, мы исходим из того, что получили все в бумажном виде. Если получим от них отказ — то мы об этом сразу сообщим и будем принимать меры. Но пока комментариев таких у нас нет», — рассказал РБК Удальцов.

Удальцов говорил, что изначально организаторы предлагали провести митинг в центре города, но власти не согласовали эти площадки и предложили площадку в одном из городских парков. Инициатором митинга выступил общий оргкомитет, в который входят представители «Левого фронта», Партии дела, незарегистрированных партий «Другая Россия» и Объединенная коммунистическая партия, а также представители других организаций.

Еще до начала карантина в Москве оппозиция пыталась провести митинг по поправкам в Конституцию. 10 марта заявку на проведение в Москве митинга о президентских сроках подало движение «Гражданское общество», однако в тот же день Сергей Собянин подписал указ, который запрещал проведение мероприятий численностью более 5 тыс. человек. Активисты направили новую заявку, в которой указали предполагаемую численность участников митинга в 4,5 тыс., однако ее им также не согласовали.

Авторы: Артем Афонский, Георгий Тадтаев
Теги: митинг, Сергей Удальцов
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