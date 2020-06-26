Власти Москвы опровергли согласование митинга по поправкам в Конституцию

В столичной мэрии опровергли слова Сергея Удальцова, говорившего, что ему согласовали митинг по итогам голосования по Конституции. Власти Москвы напомнили, что в городе все еще действует запрет на массовые мероприятия

Сергей Удальцов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В мэрии Москвы не согласовывали митинг 4 июля, провести который намеревался координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. Об этом сообщили РБК в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции мэрии Москвы.

Ранее Удальцов заявлял, что ему удалось получить согласование на проведение митинга численностью не более тысячи человек.

Первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности Василий Олейник подтвердил, что активисты подавали в мэрию уведомление о проведении митинга 4 июля. «В ходе изучения уведомления рассматривалась возможность проведения указанного мероприятия в специально отведенном месте в «Парке культуры и отдыха Сокольники» в случае снятия режима повышенной готовности», — рассказал Олейник.

Однако поскольку на территории Москвы продолжает действовать режим повышенной готовности, как и все эпидемиологические меры безопасности, проведение массовых мероприятий пока невозможно. «Проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий запрещено, в связи с чем проведение указанного мероприятия не может быть согласовано», — объяснил он.