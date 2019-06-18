ЕС отложил начало переговоров по приему Албании и Северной Македонии

Страны Евросоюза отложили до октября начало переговоров по присоединению к Союзу Албании и Северной Македонии. Это следует из документа, опубликованного на сайте Совета ЕС.

В нем указано, что совет подтверждает свою приверженность расширению, что остается одним из ключевых пунктов в политике ЕС.

«В свете ограниченного времени и важности этого вопроса совет вернется к этому вопросу с целью выработки четкого и существенного решения как можно скорее и не позднее октября 2019 года», — сказано в документе.

Большинство стран во главе с Италией выступали за то, чтобы начать переговоры о присоединении Албании и Северной Македонии к ЕС, против — Германия и Кипр, уточняет Reuters.