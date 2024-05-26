Посла Франции в Шри-Ланке нашли мертвым в его резиденции

Как уточнили в полиции, дипломат сутки не выходил на связь, после чего правоохранители ворвались в его резиденцию, где и обнаружили тело. Вероятная причина смерти — резкое ухудшение состояния здоровья

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Посол Франции в Шри-Ланке и на Мальдивах 53-летний Жан-Франсуа Пактэ был найден мертвым в своей резиденции в Коломбо, сообщила пресс-служба ланкийского министерства иностранных дел.

В ведомстве выразили глубочайшие соболезнование в связи со случившимся, а также пообещали оказать всестороннюю поддержку министерству иностранных дел Франции и семье погибшего. Причину смерти дипломата там не назвали.

В полиции уточнили местному изданию Lankasara, что дипломат скончался в своей резиденции. Утром 26 мая он не вышел и не связался с сотрудниками дипмиссии, как обычно. Они немного подождали, потому что воскресенье — выходной день, а затем проинформировали полицию, которая и проникла в резиденцию. Тело дипломата было обнаружено без насильственных следов, вероятная причина смерти — резкое ухудшение состояния здоровья.

Жан-Франсуа Пактэ возглавлял французское посольство в Шри-Ланке и на Мальдивах с октября 2022 года. До этого он занимал должность замдиректора культуры и образования при министерстве иностранных дел Франции, где отвечал за развитие сети центров французского языка и культуры за рубежом. С 2016 по 2019 год Пакте отвечал за политику министерства в отношении глобального здравоохранения, гендерного равенства и образования, а также контролировал вклады Франции в многосторонние фонды в этих областях.

Ранее в этом месяце в Москве скончался посол Гондураса в России Хуан Рамон Эльвир Сальгадо. «От имени правительства президента Сиомары Кастро мы глубоко сожалеем о смерти в Москве нашего коллеги Хуана Рамона Эльвира, посла Гондураса в России. Наши самые искренние и сердечные соболезнования его семье. <...> МИД проводит соответствующие процедуры по его репатриации, мы ценим соболезнования и внимание правительства России», — сообщил глава МИД страны Энрике Рейна.

Обстоятельства смерти Рейна не уточнила. По данным телеграм-канала «112», посол скончался 18 мая, скорую вызвал его коллега. Как пишет «112», несколько недель назад Сальдаго обратился к медикам в жалобой на боли в спине, от госпитализации он отказался.