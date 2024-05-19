Посол Гондураса в России умер в Москве

В Москве умер посол Гондураса Хуан Рамон Эльвир Сальгадо, сообщил глава МИД республики Рейна, поблагодарив российские власти за соболезнования. Сальгадо был послом на Кубе в 2006–2009 годах

Хуан Рамон Эльвир Сальгадо (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

Посол Гондураса в России Хуан Рамон Эльвир Сальгадо умер, находясь в Москве, сообщил глава МИД страны Энрике Рейна.

«От имени правительства президента Сиомары Кастро мы глубоко сожалеем о смерти в Москве нашего коллеги Хуана Рамона Эльвира, посла Гондураса в России. Наши самые искренние и сердечные соболезнования его семье. <...> МИД проводит соответствующие процедуры по его репатриации, мы ценим соболезнования и внимание правительства России», — написал он в X.

Президент Гондураса Сиомара Кастро также выразила соболезнования по поводу смерти дипломата. «Мои глубочайшие соболезнования дорогой семье Хуана Рамона Эльвира, нашего посла в России, который благодаря своей обширной профессиональной карьере представлял нас с большим достоинством», — заявила она в X.

Обстоятельства смерти не уточняются. По данным телеграм-канала «112», посол скончался 18 мая, скорую вызвал его коллега. Как пишет «112», несколько недель назад Сальдаго обратился к медикам в жалобой на боли в спине, от госпитализации он отказался.

Хуан Рамон Эльвир Сальгадо возглавил дипмиссию Гондураса в России 5 апреля 2023 года. В 2006–2009 годах, во время президентства мужа Кастро Мануэля Селайи, он был послом Гондураса на Кубе, рассказал Рейна. Он также сообщил, что дипломат награжден орденом Франсиско Морасана, Большим серебряным крестом за выдающиеся заслуги перед гондурасской демократией и дипломатией в борьбе против государственного переворота.

Селайя был свержен в 2009 году в результате госпереворота, к власти пришла Национальная партия. Кастро стала первой женщиной-президентом Гондураса в 2021 году.