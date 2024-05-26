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Военная операция на Украине ,  
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Гладков рассказал о последствиях воздушной атаки на Белгород

Гладков: на подлете к Белгороду сбили 29 целей, пострадали четыре человека
Сюжет
Военная операция на Украине
Пострадали четыре человека, повреждены дома, школы, автомобили и другие объекты. Минобороны сообщало, что над областью сбили 29 снарядов Vampire и ракету «Нептун»
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: Евгений Силантьев / ТАСС)

ПВО сбила на подлете к Белгороду 29 воздушных целей, пострадали четыре человека, написал губернатор Вячеслав Гладков. Минобороны ранее сообщало, что около 22:30 над регионом сбили противокорабельную ракету «Нептун» и 29 реактивных снарядов РСЗО Vampire.

Все пострадавшие госпитализированы. У двоих мужчин черепно-мозговые травмы, они в тяжелом состоянии. Одна женщина получила осколочное ранение в ногу, у еще одного человека — осколочное ранение лица и грудной клетки.

Как рассказал Гладков, в Белгороде сильно повреждены два многоквартирных дома, полностью сгорели два автомобиля. В 46 квартирах в десяти домах выбиты окна. В школе и школе-интернате выбиты окна и посечен фасад, также повреждены три коммерческих объекта. Мэр Белгорода Юрий Демодов сообщил, что три автомобиля посечены осколками, два полностью сгорели.

Над Белгородской областью сбили «Нептун» и 29 снарядов Vampire
Политика
Фото:Губернатор Вячеслав Гладков (Фото: Евгений Силантьев / ТАСС)

В поселке Дубовое в Белгородском районе сгорел таунхаус, а в двух соседних огонь повредил кровлю и верхние этажи. В пяти частных домах выбиты окна, посечены фасады и заборы, повреждены кровля и фасад ТЦ «Сити Молл» и три машины. В селе Таврово в пяти домах выбиты окна и посечены заборы, поврежден автомобиль.

В течение дня 25 мая в регионе несколько раз объявляли сигнал ракетной опасности, впоследний раз — в 23:40. Через несколько минут его отменили.

Помимо того, область атаковали дроны-камикадзе, а Белгородский район подвергся двум обстрелам. В результате четыре человека погибли, 12 пострадали.

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Вячеслав Гладков Белгород Белгородская область
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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