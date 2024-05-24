Погибшие в результате атаки ВСУ на Крым были строителями
Погибшие в результате обстрела Крыма 23 мая в момент атаки шли после работы домой. Мужчины работали строителями, сообщил в разговоре с «Известиями» местный житель.
Он рассказал, что погибшие жили неподалеку от него.
«Они просто мимо шли домой со стройки, строителями были. Со стройки шли домой, и так сложились обстоятельства — им прямо под ноги прилет был», — рассказал Николай Удовиченко.
Мужчина находился дома во время атаки и вышел на улицу, когда услышал хлопок. По словам Удовиченко, у соседей от удара вылетели окна.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщили о ракетной атаке региона вечером 23 мая. В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Симферопольском районе погибли два человека. Ракета попала в пустую хозпостройку рядом с Алуштой.
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