Издателя Call of Duty обвинили в пропаганде оружия

В мае 2022 года 18-летний Сальвадор Рамос открыл стрельбу в начальной школе в Техасе, погибли 19 детей и двое учителей. Семьи жертв считают, что в «радикализации» подростка виновны Call of Duty и социальные сети

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Семьи погибших при стрельбе в начальной школе в Техасе, которая произошла в мае 2022 года, подали иски к производителю оружия Daniel Defense, компании Activision, которая издает Call of Duty — компьютерную игру в жанре шутера или «стрелялки», и владельцу Facebook и Instagram корпорации Meta (в России признана экстремистской и запрещена), сообщает The Wall Street Journal.

Истцы считают, что эти три компании несут ответственность за «воспитание поколения социально уязвимых» молодых людей и их радикализацию, передает Washington Post. Ответчики, по мнению истцов, виновны в том, что подростки «могут воплотить в жизнь жестокие фантазии из видеоигр» с помощь оружия, которое легко приобрести.

Одним из них, говорится в жалобе, стал 18-летний Сальвадор Роландо Рамос, которого Meta и Activision «сознательно подвергли воздействию, заставили его видеть в оружии решение своих проблем и научили им пользоваться». Рамос был заядлым игроком в Call of Duty и искал в интернете оружие, которое используется в игре. Игроки могут попробовать разные модели, максимально приближенные к реальным, что делает Activision «самым эффективным продавцом оружия в Соединенных Штатах», считают авторы иска.

Рамос по несколько часов в день проводил в Instagram, где следил за контентом об оружии, в том числе за публикациями Daniel Defense. В иске отмечается, что политика Instagram не допускает платную рекламу оружия, но в соцсети нет никаких ограничений на публикации от производителей. Daniel Defense и другие компании часто используют хэштеги «Call of Duty» и призывают игроков отмечать друг друга в публикациях, говорится в жалобе.

Согласно иску против Daniel Defense, компания отправила Рамосу электронное письмо после того, как молодой человек посетил сайт производителя оружия, выбрал винтовку AR-15, но не купил ее, а положил в «корзину». В письме говорилось, что Рамосу рекомендуется ее приобрести, что он и сделал в день своего 18-летия.

Восемь дней спустя, 24 мая 2022 года, Рамос устроил массовую стрельбу в начальной школе в техасском городе Ювалд. Погибли 19 детей и два учителя, а нападавшего застрелила полиция.

В заявлении Activision, которое цитирует WP, компания выразила соболезнования родным погибших. Издатель Call of Duty добавил, что «миллионы людей во всем мире наслаждаются видеоиграми» и при этом «не совершают ужасных поступков».