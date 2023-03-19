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Евросоюз пообещал Сербии и Косово инвестиции за нормализацию отношений

Евросоюз предложил Сербии и Косово инвестиции за нормализацию отношений
Приштина, Косово
Приштина, Косово (Фото: Florion Goga / Reuters)

Евросоюз пообещал Сербии и Косово провести конференцию доноров в течение 150 дней для формирования пакета финансовой помощи, если они нормализуют отношения. Об этом говорится на сайте внешнеполитической службы ЕС.

«Для реализации девятой статьи ЕС в течение 150 дней организует конференцию доноров для разработки пакета инвестиций и финансовой помощи для Косово и Сербии. Выплаты не произойдут до тех пор, пока ЕС не определит, что все положения соглашения [о пути к нормализации отношений] полностью выполнены», — уточняется в дополнении к документу.

План Евросоюза по нормализации был опубликован 27 февраля. В нем содержится 11 статей, девятая — о том, что обе стороны должны принять обязательство ЕС и других доноров создать специальный пакет инвестиций и финансовой поддержки для проектов в области экономического развития.

По плану Евросоюза, Сербия и Косово должны, в частности, «развивать нормальные добрососедские отношения друг с другом на основе равноправия».

18 марта президент Сербии Александр Вучич заявил, что Приштина и Белград достигли соглашения по нескольким пунктам плана Запада. Тем не менее, он уточнил, что еще «ничего не подписал» и это был не «день икс», но счел прошедшие переговоры важными. Он провел 12-часовые переговоры с премьером непризнанного Косова Альбином Курти при посредничестве Евросоюза. Ранее Вучич говорил, что Сербия против признания независимости Республики Косово и выступает против ее вступления в ООН.

Теги
Сербия Косово Александр Вучич Евросоюз Инвестиции
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