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Политика ,  
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Таджикистан попросил Колокольцева расследовать избиение мигрантов

МВД Таджикистана призвало расследовать избиение своих студентов в Комсомольске-на-Амуре
Таджикистан попросил МВД и Москалькову расследовать случаи избиений таджикских студентов и мигрантов. По данным Душанбе, 19 мая силовики провели рейд в общежитии в Комсомольске-на-Амуре, пострадали более 100 студентов
Владимир Колокольцев
Владимир Колокольцев (Фото: kremlin.ru)

Министр внутренних дел Таджикистан Рахимзода Рамазон Хамро попросил российского коллегу Владимира Колокольцева взять под личный контроль расследование случаев избиения таджикских студентов и мигрантов, сообщается на сайте ведомства.

«Рахимзода Рамазон Хамро направил телеграмму <...> Колокольцеву в связи с избиением и истязанием более ста таджикских студентов Государственного университета Комсомольска-на-Амуре <...> и рейдом российских органов против таджикских мигрантов в поселке Котельники на окраине Москвы и в других городах с просьбой содействовать объективному рассмотрению этих событий и взять их под личный контроль», — сказано в сообщении.

По информации МВД, рейд в студенческом общежитии российские силовики провели ранним утром 19 мая. «Из информации, полученной нами из СМИ и социальных сетей, стало известно, что <...> сотрудники ОМОН совместно с ФСБ пришли в общежитие, где проживали студенты, отключили камеры наблюдения и жестоко избили студентов, которые не совершали никаких противоправных действий», — сообщил уполномоченный по правам человека в Таджикистане Умед Бобозода. Согласно полученной информации, у студентов изъяли документы и телефоны. Несколько студентов «получили тяжелые травмы», добавил он.

МВД Таджикистана сообщает, что студентов «жестоко избили и доставили в следственный изолятор». По данным ведомства, в России по факту случившегося ведется расследование. РБК направил запрос в МВД России.

В связи с инцидентами представители Таджикистана встретились в МИД республики с послом России Семеном Григорьевым. Ему выразили обеспокоенность «поступающей информацией о массовых задержаниях под различными предлогами граждан Таджикистана в России». Кроме того, стороны обсудили произошедшее 19 мая, «где допросу и жестокому обращению со стороны российских правоохранительных органов были подвергнуты свыше ста таджикских студентов, обучающихся в данном вузе». «Было подчеркнуто, что подобные инциденты не соответствуют духу таджикско-российского стратегического партнерства и союзничества, могут нанести урон усилиям сторон по дальнейшему развитию взаимодействия в сфере образования», — сообщается на сайте МИД Таджикистана.

Душанбе также обратился к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой выяснить причины произошедшего и «оказать содействие в объективном расследовании данного инцидента».

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
При участии
Екатерина Костина
студенты мигранты Таджикистан МВД Владимир Колокольцев Комсомольск-на-Амуре ОМОН избиение

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