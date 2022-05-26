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МИД исключил использование топлива Запорожской АЭС для ядерного оружия

Хотя на Запорожской АЭС не нашлось материалов, которые могли бы быть использованы для создания ядерного оружия, в Москве все равно считают оправданным взятие ее под контроль
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС (Фото: AP)

Запасы топлива на Запорожской АЭС вряд ли могут быть использованы для создания ядерного оружия, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова на брифинге.

Накануне специалисты МАГАТЭ привели данные, по которым на Запорожской АЭС хранятся 30 т плутония и 40 т обогащенного урана. Генеральный директор МАГАТЭ Мариано Гросси заявил, что специалисты организации хотят посетить АЭС для проверки.

Захарова подчеркнула, что «данные о якобы имеющихся на ЗАЭС 30 тонн плутония как минимум требуют уточнения». По ее словам, на АЭС остались ядерные материалы в виде топлива, в том числе уже загруженного в реакторы, а также отработавшее ядерное топливо (ОЯТ), выгруженное в пристанционные хранилища.

«Уран является низкообогащенным, а находящийся в ОЯТ плутоний не может быть выделен без использования достаточно сложных и существующих всего у нескольких стран в мире установок, а также в силу своего изотопного состава вряд ли может быть применим для создания ядерного оружия», — отметила Захарова.

Несмотря на это, Захарова подчеркнула, что взятие под контроль Запорожской АЭС российскими силами в Москве считают оправданным. «Вместе с тем вновь подчеркиваем оправданность взятия российскими военными под охрану ЗАЭС с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов на ядерном объекте, оказавшемся в зоне проведения специальной операции», — сказала она.

Украинский «Энергоатом» ранее также называл данные о десятках тонн радиоактивных веществ, в том числе плутония, на станции, «вбросом». «Ни уран, ни плутоний, которые можно было бы использовать в военных целях, не хранились и не хранятся [на ЗАЭС]. А хранятся — тепловыделяющие сборки, но это совсем другая история, и она имеет название — ядерное топливо. Которое, конечно же, есть на всех АЭС мира», — заверили в «Энергоатоме».

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Запорожская АЭС — самая крупная атомная электростанция в Европе. Она расположена в городе Энергодар. 28 февраля, через четыре дня после начала военной операции на Украине, российское Минобороны заявило о взятии территории Запорожской АЭС под контроль. В начале марта рядом с АЭС произошел пожар. Как утверждали потом в российском Минобороны, в ночь на 4 марта «украинские диверсионные группы» напали на патруль Росгвардии.

19 февраля президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на конференции по безопасности в Мюнхене заявил, что в случае отсутствия у Киева гарантий безопасности страна откажется от Будапештского меморандума, который предусматривал отказ Украины от ядерного вооружения. Возможность разработки ядерного оружия на Украине называлась одной из существующих угроз российскими властями. 24 мая министр обороны России Сергей Шойгу, комментируя причины начала российскими войсками военных действий на Украине, заявил, что существовала «реальная угроза создания Украиной ядерного оружия и средств его доставки».

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