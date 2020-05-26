В Кремле оценили возможность новой реальности после пандемии

По словам Дмитрия Пескова, были и гораздо более чудовищные эпидемии, но жизнь после них возвращалась в обычное русло

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что пока рано говорить о том, что после завершения пандемии коронавируса жизнь уже не будет прежней. Об этом он заявил в ходе первого общения с журналистами после выздоровления от COVID-19.

«Это все пока на уровне гадания на цифрах, предположениях, не более того. Безусловно, пандемия имеет свой эффект <...> на общем уровне комфорта или дискомфорта, это очевидно», — сказал он.

«Человечество не впервые сталкивается с опасными эпидемиями. Были гораздо более чудовищные эпидемии, но каждый раз жизнь возвращалась в нормальное русло. Конечно, какие-то последствия неизбежны, но нужно четко понимать, что какие бы трудности ни были, они уходящие и преходящие», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Накануне глава ВЭБ Игорь Шувалов в интервью РБК заявил, что не любит заявлений о том, что «мир никогда не будет прежним». По его словам, кризисные ситуации случаются, но заставляют концентрировать энергию и много работать.