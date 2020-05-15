Лавров предсказал долгое возвращение к открытому миру после коронавируса

Министр иностранных дел предположил, что возвращения к абсолютно свободной системе общения между людьми уже не будет

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК предположил, что полное восстановление функционирования мировых связей займет долгое время.

«Все согласны с тем, что полное восстановление мировых связей — человеческих, культурных — займет длительный период», — заявил глава МИДа. Он добавил, что, по мнению аналитиков, «даже когда будут сняты все ограничения, будут одобрены все вакцины, абсолютно свободной системы общения уже не будет».

Эксперты пока затрудняются прогнозировать, когда именно завершится пандемия коронавируса. Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью Daily Telegraph предположил, что вторая волна болезней может начаться уже предстоящей осенью. С похожим прогнозом выступил и Роспотребнадзор. В ведомстве предполагают, что спад может быть связан с установлением жаркой погоды, а с наступлением осени болезнь «может вернуться с новой силой».

Существует также предположение, что пандемия COVID-19 может затянуться на два года. Его, в частности, высказывал глава немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер. Эксперт откладывал окончание пандемии на то время, когда 60–70% населения COVID-19 переболеет и приобретет иммунитет.