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Пандемия коронавируса ,  
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Лавров предсказал долгое возвращение к открытому миру после коронавируса

Министр иностранных дел предположил, что возвращения к абсолютно свободной системе общения между людьми уже не будет

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК предположил, что полное восстановление функционирования мировых связей займет долгое время.

«Все согласны с тем, что полное восстановление мировых связей — человеческих, культурных — займет длительный период», — заявил глава МИДа. Он добавил, что, по мнению аналитиков, «даже когда будут сняты все ограничения, будут одобрены все вакцины, абсолютно свободной системы общения уже не будет».

Эксперты пока затрудняются прогнозировать, когда именно завершится пандемия коронавируса. Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью Daily Telegraph предположил, что вторая волна болезней может начаться уже предстоящей осенью. С похожим прогнозом выступил и Роспотребнадзор. В ведомстве предполагают, что спад может быть связан с установлением жаркой погоды, а с наступлением осени болезнь «может вернуться с новой силой».

Существует также предположение, что пандемия COVID-19 может затянуться на два года. Его, в частности, высказывал глава немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер. Эксперт откладывал окончание пандемии на то время, когда 60–70% населения COVID-19 переболеет и приобретет иммунитет.

Лавров также прокомментировал сообщения в социальных сетях, что власти якобы могут ввести выездные визы, чтобы лучше контролировать своих граждан за рубежом. «Не знаю, кто об этом говорит. Если люди тоскуют по Советскому Союзу, то это их право. Я не вижу никакой необходимости и не слышал ни о каких планах подобного рода», — добавил он.

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Ранее министр указывал, что запретов на выезд «в принципе быть не может», так как право на свободу передвижения закреплено в Конституции: согласно ст. 27, «каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации». Эта статья входит во вторую главу Конституции, в которую Госдума, 11 марта изменившая нормы глав с третьей по восьмую, не имеет права вносить поправки.

Выездные визы существовали в СССР и продолжали существовать в постсоветской России до 1993 года. В 2015-м зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству, член фракции КПРФ Вадим Соловьев заявил о предложениях о введении таких виз. Позднее депутат пояснил, что имел в виду персональное информирование россиян о степени террористической угрозы в той или иной стране.

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Источник: JHU
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Авторы: Полина Химшиашвили, Александр Атасунцев, Артем Филипенок
Теги: Сергей Лавров
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