Рябков заявил о «перемигиваниях» в ходе выступления Лаврова в Совбезе ООН

Сергей Лавров (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Во время выступлений российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Совбезе (СБ) ООН демаршей западных стран не было, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, были лишь «перемигивания» представителей западных стран, «когда министр прямо, резко и четко формулирует подходы России и дает оценки».

«Обстановка рабочая [в Совбезе ООН]. Нас вывести из равновесия невозможно. Но атмосфера, конечно же, изменилась по сравнению с тем, что было несколько лет назад. <...> Западная группа не жалеет усилий, чтобы эту атмосферу отравлять, в том числе в зале СБ ООН», — сказал Рябков (цитата по ТАСС).

В апреле в Совбезе ООН председательствует Россия. 24 апреля Лавров провел заседание по «эффективной многосторонности через защиту принципов Устава ООН» и ближневосточному урегулированию.

Он заявил, что страны Запада как меньшинство должны «вести себя прилично» и уважать других членов мирового сообщества. Лавров отметил, что, «насаждая свой порядок другим странам, западные государства отвергают ключевой принцип устава ООН — суверенное равенство государств».

Bild писал, что глава МИД Германии Анналена Бербок проигнорировала приглашение на это заседание.