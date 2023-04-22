Как живут русские в Турции и поедут ли назад

За 2022 год приехавшие из России купили в Турции порядка 16,3 тыс. домов и квартир. Годом ранее они купили 5,4 тыс. домов, следовало из данных института статистики страны, которые изучал РБК.

Но возможность купить жилье есть не у всех россиян — большинство из них живут в съемных квартирах и домах. Как выглядит их быт, с какими они сталкиваются проблемами, какие у них есть запросы и когда они вернутся назад — в репортаже телеканала РБК.

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