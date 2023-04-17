Комитет Думы одобрил поправку о гражданстве для иностранных контрактников

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Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками одобрил поправку, согласно которой иностранцы, заключившие контракт о прохождении службы в российской армии на срок не менее года, могут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Таблица рекомендованных комитетом поправок опубликована в базе данных Госдумы.

Поправка предполагает, что иностранец либо лицо без гражданства, если они заключили контракт на срок не менее года, смогут подать заявление на гражданство без учета требования о постоянном проживании в России со дня принятия решения о выдаче вида на жительство в стране и до дня подачи заявления о принятии в гражданство в течение пяти лет.

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