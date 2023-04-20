США сообщили о перехвате двух российских Ту-95 в зоне ПВО Аляски

Американские истребители перехватили два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 в опознавательной зоне противовоздушной обороны (ПВО) Аляски, сообщила пресс-служба Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Инцидент произошел 17 апреля. NORAD подняло в воздух истребители F-16 и F-22, а также KC-135 Stratotankers и E-3 AWACS.

«Российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве, не входили в суверенное пространство США и Канады. Такие действия Россией предпринимаются регулярно и не рассматриваются как угроза или провокация», — сообщило командование.

Ранее NORAD сообщал о перехвате Ту-95МС и истребителей сопровождения Су-30 и Су-35 в середине февраля. В NORAD тогда отметили, что бомбардировщики и истребители не заходили в воздушное пространство США или Канады. «Данная российская активность в зоне ПВО Аляски происходит регулярно и не рассматривается в качестве угрозы или провокации», — заявили в командовании.