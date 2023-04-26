Посол в Аргентине рассказал, как побороть коррупцию

Посол Феоктистов: для борьбы с коррупцией надо сосредоточиться на внутренних задачах

На смену работе в FATF, отношения России с которой заморожены, должно прийти противодействие транснациональным вызовам в ОДКБ, ШОС и БРИКС, уверен экс-представитель в Контртеррористическом комитете Совбеза ООН Дмитрий Феоктистов

Дмитрий Феоктистов (Фото: Михаил Куравлев / РИА Новости)

Работа России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег приостановлена, нужно противодействовать международным криминальным вызовам в новых форматах, уверен экс-представитель России в Контртеррористическом комитете Совета Безопасности ООН, посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов. «Членство России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) фактически заморожено. Это часть гибридной войны. Поэтому важно извлечь уроки из работы с бывшими партнерами и определить планы на будущее», — написал дипломат в колонкедля РБК.

Сейчас России, уверен он, нужно сосредоточиться прежде всего на внутренних задачах, «противодействовать незаконным финансовым потокам в собственной стране». «Это позволит побороть коррупцию, укрепить обороноспособность, стать сильнее», — указывает посол. А международное сотрудничество по противодействию отмыванию денег, терроризму и его финансированию, а также другим транснациональным криминальным вызовам нужно наращивать с друзьями России — мировым большинством, продолжает он. «Заделы для этой работы есть в ОДКБ, ШОС и БРИКС», — отмечает Феоктистов.

В Организацию договора коллективной безопасности (ОДКБ) входят Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Ключевыми задачами ОДКБ являются обеспечение национальной и коллективной безопасности, углубление военно-политического взаимодействия, координация внешнеполитических позиций по международным и региональным проблемам безопасности. В Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) входят Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан, Индия. Целью заявлены укрепление взаимного доверия, дружбы и добрососедства между государствами-членами; содействие их эффективному сотрудничеству в политической, торгово-экономической и других областях. В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Формат нацелен на укрепление взаимного доверия, углубления сотрудничества.

Первые проблемы в сотрудничестве между Россией и Западом в борьбе с отмыванием денег появились в 2014 году после вхождения Крыма в состав России, вспоминает посол. «Разговаривать и договариваться стало сложнее, но это было еще возможно. Сейчас практически все мосты сожжены. Заинтересованность США и их союзников в сотрудничестве с нами уступила место геополитике», — указывает он. Со временем, уверен дипломат, противникам России станет понятно, что без нее многие глобальные проблемы решить невозможно.

Россия является участником FATF с 2003 года, 24 февраля FATF объявила о приостановке членства России. В Росфинмониторинге назвали решение политическим и идущим вразрез с целями группы по защите финансовых систем и экономики в целом от угроз отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения. При этом в ведомстве указали, что приостановка членства в FATF не влечет никаких ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом.