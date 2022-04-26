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Война санкций ,  
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Нидерланды приостановят выдачу россиянам виз

Такое решение МИД Нидерландов принял после того, как власти России объявили о высылке 15 сотрудников консульского отдела нидерландского посольства
Посольство Нидерландов в России
Посольство Нидерландов в России (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

МИД Нидерландов приостановит с 27 апреля выдачу россиянам виз на кратковременное пребывание. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на посольство страны в России.

«Вследствие решения правительства РФ объявить сотрудников консульского отдела посольства Нидерландов персонами нон грата, МИД королевства был вынужден приостановить с 27 апреля 2022 года выдачу гражданам Российской Федерации виз на кратковременное пребывание», — заявили в диппредставительстве.

Исключение сделают для запросов по гуманитарным причинам, при наличии временного вида на жительство или уважительных причин, предусмотренных двухсторонним соглашением.

Ранее МИД России вызвал посла Нидерландов Хиллеса Арно Бесхоора Плуха. Ему вручили ноту, в которой персонами нон грата были объявлены 14 сотрудников посольства в Москве и один сотрудник генконсульства в Санкт-Петербурге. В министерстве подчеркнули, что эти меры были приняты в ответ на высылку Нидерландами сотрудников российского посольства.

МИД объявил о высылке 15 дипломатов Нидерландов
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Фото:Андрей Любимов / РБК

В конце марта Нидерланды объявили 17 российских дипломатов персонами нон грата. Их заподозрили в шпионаже. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова предупредила, что Россия ответит на недружественные меры.

В связи с санкциями ЕС Нидерланды также заморозили активы россиян на сумму €516 млн. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте допускал ослабление антироссийских санкций ЕС в случае, если в возможном мирном соглашении между Москвой и Киевом будет прописано положение об уважении к территориальной целостности и суверенитету Украины.

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Россия внесла Нидерланды в список недружественных стран. Российским гражданам, компаниям и государству разрешено расплачиваться по валютным обязательствам перед зарубежными кредиторами из таких государств в рублях.

Также президент России Владимир Путин поручил перевести платежи за газ в рубли для недружественных стран 23 марта. Новая схема оплаты газа начала действовать с 1 апреля.

Тем не менее в середине апреля правительство Нидерландов поручило энергетическим компаниям отказаться от новых условий покупки российского газа. Представитель Минэкономики страны сообщил Bloomberg, что в Амстердаме сочли, что перевод платежей «Газпрому» в рублях будет нарушением санкций.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Нидерланды Россия визы
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