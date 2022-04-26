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Генпрокурор предложил запретить демонстрацию экстремистской символики

Действующий в России запрет на демонстрацию нацистской символики следует расширить на экстремистскую, считает генпрокурор Игорь Краснов. Накануне президент Владимир Путин потребовал от прокуроров активнее бороться с экстремизмом
Игорь Краснов
Игорь Краснов (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

В российском законодательстве необходимо прописать ответственность за демонстрацию и пропаганду экстремистской символики. О этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации.

По его словам, в ряде стран нет запрета на публичную демонстрацию нацистской символики, в то же время там происходит «истерия вокруг георгиевской ленты, которая, бесспорно, является символом нашей общей воинской славы». Демонстрировать ленту запретили, в частности, Молдавия и Литва.

«У нас в стране соответствующие нормы имеются, однако они не касаются иной символики, используемой в экстремистских целях — флаги, значки и так далее. Считаю, что целесообразно четко прописать в законе ответственность за ее пропаганду и публичное демонстрирование», — сказал Краснов (цитата по «РИА Новости»).

Генпрокурор предложил приравнять оправдание нацизма к экстремизму
Политика
Игорь Краснов

Краснов выступил в Совфеде на следующий день после расширенной коллегии Генпрокуратуры, на которой президент России Владимир Путин призвал ведомство «более активно бороться и с экстремизмом».

Ответственность за призывы к экстремистской деятельности предусмотрена статьей 280 УК. Под экстремизмом понимаются преступления, совершенные по мотиву политической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды в отношении социальной группы, а также пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, финансирование экстремистской деятельности и «иное содействование ее осуществлению». Максимальное наказание по статье — до пяти лет лишения свободы.

В сентябре 2021 года Краснов предложил расширить понятие экстремистской деятельности и приравнять к ней «реабилитацию, оправдание и пропаганду нацизма».

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В марте 2020 года в России отменили штрафы за использование нацистской и экстремистской символики и атрибутики, если это делается не ради пропаганды, а в учебно-просветительских целях. Изменения внесли в ст. 20.3 КоАП, которая запрещает пропаганду и публичное демонстрирование подобной символики.

Материалы к статье
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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
экстремизм пропаганда Игорь Краснов Генпрокуратура ответственность
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