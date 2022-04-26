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Военная операция на Украине ,  
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Британский министр поспорил с Лавровым о риске эскалации на Украине

Лавров накануне заявил, что страны НАТО, поставляя Украине оружие, вступают в «прокси-войну» с Россией, и предупредил об угрозе ядерной войны. Британский министр вооруженных сил не видит рисков эскалации
Джеймс Хиппи
Джеймс Хиппи (Фото: Brian Inganga / AP)

Министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи не согласен с точкой зрения главы российского МИДа Сергея Лаврова об угрозе эскалации конфликта на Украине и противостояния России и НАТО из-за поставок Киеву оружия странами альянса.

«Фирменной чертой Лаврова на протяжении 15 лет или около того, что он занимает должность министра иностранных дел России, была подобная бравада (Лавров возглавил ведомство в 2004 году. — РБК). Я не думаю, что прямо сейчас существует неминуемая угроза эскалации», — сказал Хиппи телевизионной службе Би-би-си (цитата по Reuters).

По словам британского министра, шаги, которые Запад предпринимает для поддержки Украины, «очень хорошо выверены <…>, чтобы избежать прямой конфронтации с Россией».

Лавров заявил о вступлении НАТО в «прокси-войну» с Россией
Политика
Фото:Alexandros Michailidis / Shutterstock

Накануне Лавров в интервью «Первому каналу» заявил, что НАТО, поставляя вооружения Украине, фактически вступает в «прокси-войну» с Россией. Глава МИДа назвал военную помощь Киеву примером «нечистоплотности американцев в том, что касается международного права» и обвинил США в нарушении обязательств в сфере международных отношений. Министр также предупредил о «существенных рисках ядерной войны». Однако он указал, что в январе страны «ядерной пятерки», в том числе Россия, подтвердили тезис о недопустимости ядерной войны. «Это наша принципиальная позиция. Мы из нее исходим», — добавил Лавров.

Западные страны продолжают поставлять Киеву вооружения на фоне российской военной операции на Украине. В частности, Великобритания решила передать украинской стороне 6 тыс. противотанковых и фугасных ракет, более 4 тыс. переносных противотанковых комплексов Javelin и NLAW. Министр обороны Бен Уоллес сообщил, что Соединенное Королевство намерено нарастить поставки на Украину средств ПВО, артиллерии и боеприпасов, а премьер Борис Джонсон пообещал передать Украине вооружений на £100 млн, включая многоцелевые ракеты Starstreak, а также 120 единиц бронетехники и противокорабельных комплексов.

По мнению Джонсона, поставки оружия на Украину — это лучшее, что западные страны могут сделать в ответ на события там. Премьер признался, что сомневается в возможности успешного завершения переговоров между Москвой и Киевом.

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Российские власти неоднократно критиковали поставки оружия Украине; МИД страны предупреждал, что иностранные конвои с вооружением станут целями российской армии. В Кремле, в свою очередь, заявили, что западное оружие не помешает России достичь целей военной операции.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Великобритания Украина Сергей Лавров НАТО Военная операция на Украине
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