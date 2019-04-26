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Медведев отменил санкции против четырех украинцев
Премьер-министр принял решение об отмене специальных экономических мер, введенных ранее в отношении четырех граждан Украины
Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Глава правительства России Дмитрий Медведев сократил список граждан Украины, в отношении которых ранее были введены санкции. Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале правовой информации.

В соответствии с документом из списка лиц, чьи активы в России должны быть заморожены, исключены Владимир Крылов и Владимир Локотко, а также Леонид и Степан Черновецкие.

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Причины отмены введенных против этой четверки «специальных экономических мер» в постановлении не называются, так же как не назывались ранее причины их введения. Все четверо были внесены в санкционный список постановлением правительства России от 1 ноября 2018 года, принятым, как отмечалось в документе, «в ответ на действия Украины, связанные с введением ограничительных мер против граждан и юридических лиц Российской Федерации».

Владимир Локотко — бывший генеральный директор украинского телевизионного «Нового канала», он покинул свой пост в марте 2019 года. Леонид Черновецкий — бывший мэр Киева, Степан Черновецкий — его сын, экс-глава наблюдательного совета Правэкс-банка. Однако в постановлении правительства России родившийся в октябре 1978 года (так же как и сын экс-мэра Киева) Степан Черновецкий упоминался с отчеством Михайлович.

До исключения Локотко, Черновецких и Крылова в составленном правительством России санкционном списке значились 567 граждан Украины и 75 компаний. После введения санкций президент Украины Петр Порошенко говорил, что включение в этот список, куда, в частности, попал и его сын Алексей, воспринимается как государственная награда.

Теги: Санкции, Украина
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