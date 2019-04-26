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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Политика ,  
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СМИ узнали о тайной встрече Зеленского с премьером Украины
Премьер Украины Владимир Гройсман, считавшийся соратником Петра Порошенко, провел встречу с Владимиром Зеленским. Ранее он заявлял о готовности сотрудничать с новым президентом
Владимир Гройсман (Фото: Максим Марусенко / Reuters)

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский провел непубличную встречу с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Об этом со ссылкой на два источника сообщает «Украинская правда».

По данным издания, встреча прошла в офисе медиакомпании «Квартал-95», основателем которой является Зеленский. Содержание переговоров неизвестно. В то же время собеседники издания утверждают, что у Зеленского и Гройсмана «сложилось хорошее впечатление друг о друге». «Он абсолютно нормальный человек», — процитировал один из собеседников «Украинской правды» слова Гройсмана о победителе президентской кампании.

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Штаб Зеленского заявил о рисках найти «свинью под елкой» после Порошенко

Владимир Гройсман, занявший пост премьера в правительстве Петра Порошенко, не состоит в его партии «Блок Петра Порошенко» (БПП). Сейчас большинство в Раде удерживает коалиция БПП и партия экс-премьера Арсения Яценюка «Народный фронт», однако осенью 2019 года на Украине пройдут выборы в парламент. 23 апреля Гройсман публично заявил о планах участвовать в выборах в Верховную раду с новой партией. «Это будет политическая сила, которая объединит в себе людей с хорошей репутацией, людей, которые могут не только говорить, а реально что-то делать», — сказал он.

Кроме того, Гройсман не исключал сотрудничества с Зеленским. «Я считаю, что все ветви власти должны сотрудничать между собой — президент, парламент, правительство, потому что есть одна цель», — говорил он. При этом он подчеркнул, что все будет зависеть от того, окажутся ли у него с Зеленским идеологические разногласия.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Владимир Зеленский, Владимир Гройсман
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