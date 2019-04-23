Гройсман заявил об участии в выборах в Раду с новой партией

Гройсман заявил об участии в выборах в Раду с новой партией

Владимир Гройсман заявил, что будет участвовать в выборах в Верховную раду осенью 2019 года в составе новой «политической силы». Такое заявление премьер-министр Украины сделал в эфире телеканала ICTV.

«Будет сформирована сила единомышленников, с которыми мы пойдем на выборы и будем просить мандат доверия у людей», — заявил премьер-министр Украины.

Он напомнил, что и ранее говорил о своем намерении участвовать в парламентских выборах. «Это будет политическая сила, которая объединит в себе людей с хорошей репутацией, людей, которые могут не только говорить, а реально что-то делать», — сказал Гройсман, отвечая на прямой вопрос о том, с какой партией он намерен выдвигаться.

«Я не хочу быть статистом в следующем политическом сезоне, хочу быть активным, я хочу бороться за идеи, хочу их воплощать», — добавил Гройсман, добавив: «Идеи есть, и как их реализовать, я тоже знаю».

Владимир Гройсман, занявший пост премьера в правительстве Петра Порошенко, не состоит в его партии «Блок Петра Порошенко» (БПП). Сейчас большинство в Раде удерживает коалиция БПП и партия экс-премьера Арсения Яценюка «Народный фронт», однако осенью 2019 года на Украине пройдут выборы в парламент.