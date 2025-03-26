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Отставки губернаторов ,  
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Путин предложил премьеру ДНР возглавить Оренбургскую область

Сюжет
Отставки губернаторов
Пост врио губернатора Оренбугской области предложили премьеру ДНР, а действующему главе региона Денису Паслеру президент предложил возглавить родную Свердловскую область
Евгений Солнцев
Евгений Солнцев (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Президент России Владимир Путин предложил главе правительства ДНР Евгению Солнцеву пост врио губернатора Оренбургской области, сообщается в телеграм-канале Кремля.

Действующему главе Оренбургской области Денису Паслеру президент предложил пост врио губернатора Свердловской области.

Путин предложил премьеру ДНР возглавить Оренбургскую область
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Паслер согласился на переход, но попросил «два-три месяца» на подготовку.

В Кремле обсудили переход губернатора Оренбургской области в Свердловскую
Политика
Евгений Куйвашев

О планируемой замене Паслера и действующего главы Свердловской области Евгения Куйвашева на прошлой неделе сообщили источники РБК. По их данным, Куйвашев уже провел переговоры с Москвой о переходе на новую работу.

  • Паслеру 46 лет, он родился в Свердловской области, в городе Североуральск. С 2012-го по 2016-й возглавлял местное правительство, позже перешел на работу в энергокомпанию «Т Плюс», став ее гендиректором, а в 2019-м получил пост главы Оренбургской области.
  • Солнцеву 44 года, он родился в Воронеже. Работал в структурах РЖД. В июне 2022 года получил пост зампредседателя правительства ДНР, где курировал территориальное развитие, ЖКХ, транспорт и строительство. В марте 2023-го был назначен премьером ДНР.

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Константин Нагаев Константин Нагаев
Оренбургская область Денис Паслер Евгений Солнцев Владимир Путин отставки губернаторов ДНР
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