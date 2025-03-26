Путин предложил премьеру ДНР возглавить Оренбургскую область

Пост врио губернатора Оренбугской области предложили премьеру ДНР, а действующему главе региона Денису Паслеру президент предложил возглавить родную Свердловскую область

Евгений Солнцев (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Президент России Владимир Путин предложил главе правительства ДНР Евгению Солнцеву пост врио губернатора Оренбургской области, сообщается в телеграм-канале Кремля.

Действующему главе Оренбургской области Денису Паслеру президент предложил пост врио губернатора Свердловской области.

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Паслер согласился на переход, но попросил «два-три месяца» на подготовку.

О планируемой замене Паслера и действующего главы Свердловской области Евгения Куйвашева на прошлой неделе сообщили источники РБК. По их данным, Куйвашев уже провел переговоры с Москвой о переходе на новую работу.

Паслеру 46 лет, он родился в Свердловской области, в городе Североуральск. С 2012-го по 2016-й возглавлял местное правительство, позже перешел на работу в энергокомпанию «Т Плюс», став ее гендиректором, а в 2019-м получил пост главы Оренбургской области.

Солнцеву 44 года, он родился в Воронеже. Работал в структурах РЖД. В июне 2022 года получил пост зампредседателя правительства ДНР, где курировал территориальное развитие, ЖКХ, транспорт и строительство. В марте 2023-го был назначен премьером ДНР.