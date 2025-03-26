Путин предложил премьеру ДНР возглавить Оренбургскую область
Президент России Владимир Путин предложил главе правительства ДНР Евгению Солнцеву пост врио губернатора Оренбургской области, сообщается в телеграм-канале Кремля.
Действующему главе Оренбургской области Денису Паслеру президент предложил пост врио губернатора Свердловской области.
Паслер согласился на переход, но попросил «два-три месяца» на подготовку.
О планируемой замене Паслера и действующего главы Свердловской области Евгения Куйвашева на прошлой неделе сообщили источники РБК. По их данным, Куйвашев уже провел переговоры с Москвой о переходе на новую работу.
- Паслеру 46 лет, он родился в Свердловской области, в городе Североуральск. С 2012-го по 2016-й возглавлял местное правительство, позже перешел на работу в энергокомпанию «Т Плюс», став ее гендиректором, а в 2019-м получил пост главы Оренбургской области.
- Солнцеву 44 года, он родился в Воронеже. Работал в структурах РЖД. В июне 2022 года получил пост зампредседателя правительства ДНР, где курировал территориальное развитие, ЖКХ, транспорт и строительство. В марте 2023-го был назначен премьером ДНР.
Читайте РБК в Telegram.
РБК узнал детали дела против миллиардера и основателя агрохолдинга «Русагро»
Мишустин рассказал, каким ушедшим компаниям разрешат вернуться в Россию
Маск подтвердил интеграцию своего чат-бота Grok в Telegram
В ВТБ рассказали, когда ожидать снижения ключевой ставки
Минпросвещения составила список рекомендуемых для школьников фильмов
Момент жесткой посадки Ан-12 в Новом Уренгое. Видео
Ведущие энерготрейдеры сочли возможным возвращение в Россию
СК завел дело о теракте по факту гибели военкора «Первого канала»
Москвичам пообещали солнечное затмение на 20 минут
Как изменилась зависимость от импорта в отраслях экономики России. Инфографика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов