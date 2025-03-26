 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Сенатор от Тувы попросила об отставке

Сенатор от Тувы Дина Оюн попросила об отставке
Сенатор от тувинского хурала Оюн попросила об отставке. Срок ее полномочий истек в октябре, однако парламент Тувы еще не определился с кандидатом. В Совфеде отметили, что заявление Оюн не связано с назначением нового сенатора
Дина Оюн
Дина Оюн (Фото: Совет Федерации России / Global Look Press)

Сенатор от Верховного хурала (парламента) Республики Тыва Дина Оюн подала заявление с просьбой прекратить ее полномочия «по собственному желанию», сообщил РБК глава комитета по регламенту Совета Федерации Вячеслав Тимченко. Ее заявление будет рассмотрено на заседании Совфеда 27 марта.

Заявление Оюн не связано с возможным назначением нового сенатора от законодательной власти Тувы, подчеркнул Тимченко. «Если бы поступили документы на нового сенатора, то полномочия предыдущего сенатора прекратились бы автоматически. Это личное решение Дины Ивановны», — пояснил он.

Пост сенатора от исполнительной власти Тувы с сентября 2016 года занимает вдова Анатолия Собчака Людмила Нарусова.

Руслан Цаликов лишился статуса основного кандидата в сенаторы от Тувы
Политика
Руслан Цаликов

Оюн занимает должность сенатора от законодательной власти Тувы с октября 2019 года. Срок ее полномочий истек в октябре 2024 года, однако Верховный хурал так и не назначил нового сенатора. На этот пост рассматривался бывший первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов. Его освободили от должности вскоре после смены министра обороны (Сергей Шойгу был назначен секретарем Совета безопасности, а пост министра занял Андрей Белоусов).

На региональных выборах прошлого года Цаликов вошел в головную часть списка «Единой России» в тувинский парламент и стал депутатом хурала. «Ведомости» прошлым летом писали, что он может стать сенатором от законодательной власти Тувы, однако в середине марта источники РБК заявили, что он больше не является основным претендентом, что связано с «внешними факторами».

Политологи связывали затянувшееся обсуждение кандидатуры на пост сенатора от хурала Тувы с внутренними противоречиями в регионе. Тимченко говорил РБК, что в Совфеде «с пониманием» относятся к затянувшимся консультациям, поскольку необходимо определить кандидатуру, «которая не будет вызывать сомнений у большинства членов законодательного органа». «А эта процедура может иметь продолжительный период», — пояснял он.

Читайте РБК в Telegram.

РБК узнал детали дела против миллиардера и основателя агрохолдинга «Русагро»

Мишустин рассказал, каким ушедшим компаниям разрешат вернуться в Россию

Маск подтвердил интеграцию своего чат-бота Grok в Telegram

В ВТБ рассказали, когда ожидать снижения ключевой ставки

Минпросвещения составила список рекомендуемых для школьников фильмов

Момент жесткой посадки Ан-12 в Новом Уренгое. Видео

Ведущие энерготрейдеры сочли возможным возвращение в Россию

СК завел дело о теракте по факту гибели военкора «Первого канала»

Москвичам пообещали солнечное затмение на 20 минут

Как изменилась зависимость от импорта в отраслях экономики России. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына, Полина Мартынова Полина Мартынова
Тува Тыва Совет Федерации сенатор отставка
Материалы по теме
Руслан Цаликов лишился статуса основного кандидата в сенаторы от Тувы
Политика
Парламент Тувы не назначит сенатора в срок на фоне обсуждений зама Шойгу
Политика
Шойгу приехал на празднование 80-летия включения Тувы в СССР. Видео
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 92 (-0,34) Инвестиции, 19:47 Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 84,21 (+0,01) Инвестиции, 19:47
Залужный заявил, что у ВСУ не хватит ресурсов дойти до МосквыПолитика, 21:32
Минпросвещения подготовило памятку для противодействия травле в школахОбщество, 21:11
В ООН заявили, что не могут расследовать убийства журналистов без мандатаПолитика, 20:56
Что значит решение парламента Армении начать вступление в ЕвросоюзПолитика, 20:51
Independent узнала, что УЕФА «предпринимает шаги» по возвращению РоссииСпорт, 20:45
ЕС отказался снять санкции с России для запуска «черноморской инициативы»Политика, 20:45
Что нужно знать о правовой системе Индии, чтобы вести бизнесОтрасли, 20:44
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Шадаев заявил об отсутствии интереса YouTube к соблюдению законов РоссииТехнологии и медиа, 20:38
Сенатор от Тувы попросила об отставкеПолитика, 20:14
Основателю «Русагро» Мошковичу предъявили обвинение в мошенничествеБизнес, 20:05
СКР возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на энергообъект «Курскэнерго»Общество, 20:00
Верховный суд Бразилии решил судить экс-президента за попытку переворотаПолитика, 19:58
Как заставить нейросеть работать за себяРБК и Yandex Cloud, 19:58
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 19:53