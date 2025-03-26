Сенатор от Тувы попросила об отставке
Сенатор от Верховного хурала (парламента) Республики Тыва Дина Оюн подала заявление с просьбой прекратить ее полномочия «по собственному желанию», сообщил РБК глава комитета по регламенту Совета Федерации Вячеслав Тимченко. Ее заявление будет рассмотрено на заседании Совфеда 27 марта.
Заявление Оюн не связано с возможным назначением нового сенатора от законодательной власти Тувы, подчеркнул Тимченко. «Если бы поступили документы на нового сенатора, то полномочия предыдущего сенатора прекратились бы автоматически. Это личное решение Дины Ивановны», — пояснил он.
Пост сенатора от исполнительной власти Тувы с сентября 2016 года занимает вдова Анатолия Собчака Людмила Нарусова.
Оюн занимает должность сенатора от законодательной власти Тувы с октября 2019 года. Срок ее полномочий истек в октябре 2024 года, однако Верховный хурал так и не назначил нового сенатора. На этот пост рассматривался бывший первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов. Его освободили от должности вскоре после смены министра обороны (Сергей Шойгу был назначен секретарем Совета безопасности, а пост министра занял Андрей Белоусов).
На региональных выборах прошлого года Цаликов вошел в головную часть списка «Единой России» в тувинский парламент и стал депутатом хурала. «Ведомости» прошлым летом писали, что он может стать сенатором от законодательной власти Тувы, однако в середине марта источники РБК заявили, что он больше не является основным претендентом, что связано с «внешними факторами».
Политологи связывали затянувшееся обсуждение кандидатуры на пост сенатора от хурала Тувы с внутренними противоречиями в регионе. Тимченко говорил РБК, что в Совфеде «с пониманием» относятся к затянувшимся консультациям, поскольку необходимо определить кандидатуру, «которая не будет вызывать сомнений у большинства членов законодательного органа». «А эта процедура может иметь продолжительный период», — пояснял он.
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