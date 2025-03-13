Руслан Цаликов лишился статуса основного кандидата в сенаторы от Тувы

Избранный в Верховный хурал бывший замминистра обороны Цаликов не станет сенатором от Тувы, рассказали источники РБК. Это связано с «внешними факторами», пояснили они

Руслан Цаликов (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Почему не состоялось назначение Цаликова

Бывший первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов больше не является основным претендентом на назначение сенатором от Верховного хурала Республики Тыва, рассказали РБК четыре источника — два близких к администрации президента, в партии «Единая Россия» и знакомый с обсуждением кандидатуры на эту позицию. Все они говорят, что решение окончательно не принято, но оценивают вероятность его назначения как крайне маловероятную.

«Он не будет сенатором на 90%», — говорит один из собеседников РБК.

О возможном назначении Цаликова сенатором стало известно летом прошлого года, после того как он был освобожден от должности замминистра обороны вскоре после отставки министра Сергея Шойгу (он был назначен секретарем Совета безопасности, а пост министра занял Андрей Белоусов). На региональных выборах прошлого года он вошел в головную часть списка «Единой России» в тувинский парламент и стал депутатом хурала. Однако с тех пор парламент так и не рассмотрел вопрос о назначении сенатора.

Сейчас сенатором от законодательной власти продолжает быть Дина Оюн, хотя формально ее полномочия истекли в сентябре. Исполнительную власть в Совфеде представляет вдова Анатолия Собчака Людмила Нарусова.

Закон «О порядке формирования Совета Федерации» формально дает органу законодательной власти региона месяц на то, чтобы назначить своего представителя в Совфед (отсчитывается со дня первого заседания в новом созыве). Для Верховного хурала этот срок истек 25 октября прошлого года. Однако в законе не прописаны санкции за нарушение сроков. Глава комитета по регламенту верхней палаты Вячеслав Тимченко в конце октября говорил РБК, что там «с пониманием» относятся к затянувшимся консультациям по кандидатуре тувинского сенатора, поскольку необходимо определить кандидатуру, «которая не будет вызывать сомнений у большинства членов законодательного органа». «А эта процедура может иметь продолжительный период», — пояснял он.

Одним из наиболее показательных примеров долгого назначения сенатора является Рязанская область, представителя которой не было в Совфеде почти полтора года. В ноябре 2022 года сенатор Игорь Морозов решил досрочно сложить полномочия, а нового сенатора назначили только в апреле 2024 года — им стал председатель одного из комитетов облдумы Игорь Мурог.

В Совфеде 12 марта сообщили РБК, что в комитет по регламенту пока не поступали документы по сенатору от Тувы.

Кто такой Руслан Цаликов Руслан Цаликов с 1994 по 2012 год работал в МЧС, сначала начальником главного финансово-экономического управления, затем руководителем департамента финансово-экономической деятельности, а потом заместителем и первым заместителем министра. В то время ведомство возглавлял Сергей Шойгу. В 2012 году Шойгу на несколько месяцев стал губернатором Московской области, а Цаликов — вице-губернатором. После этого оба перешли в Министерство обороны, первый — в качестве министра, второй — его заместителем. В 2015 году Цаликов стал первым замминистра обороны. С Тувой биография Цаликова не связана, но там родился и провел детство Шойгу.

На прошлой неделе вопрос о сенаторе от Тувы прокомментировал секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев. «Там история уже подзатянулась. Слишком много там, скажем так, внешних факторов, которые на это влияют. Я думаю, что в ближайшее время мы дадим ответ на этот вопрос», — цитировал единоросса ТАСС.

РБК отправил запрос в парламент Тувы о том, когда будет принято решение о сенаторе и какие кандидатуры рассматриваются на эту позицию. Связаться с Русланом Цаликовым или его представителем в парламенте не удалось.

Кто может стать представителем Тувы

По словам одного из собеседников РБК, на пост сенатора претендует спикер республиканского парламента Даваа Кан-оол. Он возглавляет Верховный хурал с 2010 года. Также источники РБК допускают, что кандидатом может стать кто-то из участвовавших в выборах участников военной операции.

Задержка с назначением сенатора может быть связана со сложностями с подбором и согласованием кандидата, считает политолог Виталий Иванов. На сегодняшний день в регионе две ресурсные силы, которые имеют выход на Москву: действующий глава Владислав Ховалыг и экс-глава Шолбан Кара-оол (сейчас занимает должность вице-спикера Госдумы), поясняет политолог. «Самому Ховалыгу это может быть и не нужно, он, возможно, и без распределения этого места в пользу своего человека чувствует себя уверенно. Но ему может быть важно, чтобы эту должность не занял человек Кара-оола», — добавил Иванов.

Политолог Константин Калачев считает, что у проблемы назначения сенатора от Верховного хурала Тувы есть и еще одна составляющая — лояльность Цаликову, а значит, и Шойгу со стороны большей части депутатского корпуса. «Голосование [по кандидатуре сенатора] должно продемонстрировать единство, а это требует как работы с руководством республики, так и с депутатским корпусом. Шойгу, может, уже не так влиятелен, но все еще в обойме», — полагает политолог. По его оценке, нужно подобрать кандидатуру, которая будет встречена парламентом однозначно положительно.