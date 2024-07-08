«Ведомости» назвали экс-зама Шойгу кандидатом на пост сенатора от Тувы

Бывший заместитель Шойгу Руслан Цаликов может стать сенатором от Тувы, пишут «Ведомости». Сейчас он находится во главе списка кандидатов «Единой России» на выборах в местный парламент

Руслан Цаликов (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Бывший первый замминистра обороны Руслан Цаликов может стать представителем верховного хурала (парламента) Тувы в Совфеде, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Он, глава республики Владислав Ховалыг и участник военной операции на Украине Буян Куулар возглавляют список «Единой России» на выборах в местный парламент, сообщил изданию заместитель секретаря генсовета партии Сергей Перминов.

Цаликова отправили в отставку с поста первого замминистра обороны 17 июня. После этого конференция отделения «Единой России» в Туве решила выдвинуть его в качестве кандидата в депутаты, однако в праймериз он не участвовал, пишут «Ведомости». На сайте регионального отделения партии не раскрываются имена кандидатов, но отмечается, что в список вошли «как действующие депутаты, так и новые кандидатуры, в числе которых восемь участников» военной операции.

Сенатором от парламента Тувы с 2019 года является Дина Оюн, она входит в комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам. Согласно действующему законодательству, этот пост может занимать депутат законодательного органа, проживающий на территории субъекта в течение последних пяти лет либо в совокупности в течение 20 лет. Это требование не распространяется на высших офицеров, лиц, имеющих соответствующий им классный чин, федеральных государственных гражданских служащих, имеющих классный чин действительного государственного советника России первого класса. Последний есть у Цаликова.

Цаликов родился 31 июля 1956 года во Владикавказе, окончил Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова и аспирантуру Московского института народного хозяйства им. Г. В. Плеханова (сейчас — Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова), получил научную степень кандидата экономических наук. Начинал госслужбу на должности министра финансов Северной Осетии, с 1994 года работал вместе с Шойгу в МЧС. В 2012 году Цаликова назначили вице-губернатором Подмосковья, после того как регион возглавил Шойгу. В 2012 году оба перешли в Минобороны. Сначала Цаликов был заместителем Шойгу, с 2015-го — первым заместителем.

Шойгу был отправлен в отставку с должности главы Минобороны России 12 мая 2024 года, после чего его назначили секретарем Совета безопасности.