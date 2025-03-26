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Военная операция на Украине ,  
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Директор ЗАЭС опроверг сообщения о повреждении топливных резервуаров

Сюжет
Военная операция на Украине
ЗАЭС в «безопасном состоянии», заявил Юрий Черничук. В украинском МИДе ранее рассказали о поступающих сообщениях насчет повреждения топливного резервуара и крупной утечки, не уточнив когда и как был нанесен ущерб
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС (Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС)

Информация о повреждении топливных резервуаров Запорожской АЭС является фейком, заявил директор станции Юрий Черничук.

«Станция находится в безопасном состоянии», — сказал он.

Как уточнили в пресс-службе ЗАЭС, условия безопасной эксплуатации объекта «соблюдаются и выполняются в полном объеме», а радиационное воздействие «не превышает установленных норм».

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Политика
Запорожская АЭС
Ранее представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тука заявил о повреждении топливного резервуара на ЗАЭС и крупной утечке топлива. Он сослался на поступающие в ведомство сообщения, не уточнив откуда, а также когда и каким образом был нанесен ущерб.

ЗАЭС расположена в городе Энергодаре Запорожской области. Осенью 2022 года регион вошел в состав России по результатам проведенного там референдума. Москва и Киев регулярно обвиняют друг друга в атаках на станцию, все ее реакторы находятся в режиме холодного останова. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси называл неустойчивой ситуацию с ядерной безопасностью на ЗАЭС.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп предложил Украине помощь в управлении атомными электростанциями. Как уточнил украинский лидер Владимир Зеленский, речь шла только про Запорожскую АЭС. Киев намерен вернуть контроль над Энергодаром, где проживает персонал станции, а вопрос ее принадлежности обсуждался в рамках ресурсной сделки, утверждал источник Politico. По данным CNN, контроль над ЗАЭС может стать частью переговоров по урегулированию на Украине. Позднее Зеленский сообщил о получении от США новой версии соглашения о полезных ископаемых, которая не содержит вопрос принадлежности атомных электростанций.

В российском МИДе назвали невозможной передачу ЗАЭС Украине или другой стране, а также совместную эксплуатацию этого объекта. В ведомстве также отметили, что персонал станции имеет гражданство России.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Запорожская АЭС Военная операция на Украине Энергодар резервуары МИД Украины Запорожская область
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