Директор ЗАЭС опроверг сообщения о повреждении топливных резервуаров
Информация о повреждении топливных резервуаров Запорожской АЭС является фейком, заявил директор станции Юрий Черничук.
«Станция находится в безопасном состоянии», — сказал он.
Как уточнили в пресс-службе ЗАЭС, условия безопасной эксплуатации объекта «соблюдаются и выполняются в полном объеме», а радиационное воздействие «не превышает установленных норм».
ЗАЭС расположена в городе Энергодаре Запорожской области. Осенью 2022 года регион вошел в состав России по результатам проведенного там референдума. Москва и Киев регулярно обвиняют друг друга в атаках на станцию, все ее реакторы находятся в режиме холодного останова. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси называл неустойчивой ситуацию с ядерной безопасностью на ЗАЭС.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп предложил Украине помощь в управлении атомными электростанциями. Как уточнил украинский лидер Владимир Зеленский, речь шла только про Запорожскую АЭС. Киев намерен вернуть контроль над Энергодаром, где проживает персонал станции, а вопрос ее принадлежности обсуждался в рамках ресурсной сделки, утверждал источник Politico. По данным CNN, контроль над ЗАЭС может стать частью переговоров по урегулированию на Украине. Позднее Зеленский сообщил о получении от США новой версии соглашения о полезных ископаемых, которая не содержит вопрос принадлежности атомных электростанций.
В российском МИДе назвали невозможной передачу ЗАЭС Украине или другой стране, а также совместную эксплуатацию этого объекта. В ведомстве также отметили, что персонал станции имеет гражданство России.
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