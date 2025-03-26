Залужный рассказал о звонках из Румынии насчет падения дронов

Залужный рассказал, что в Румынии просили его молчать о падении беспилотников

Экс-главкому ВСУ звонили из Румынии насчет дронов из-за включенной на Украине РЭБ. В румынском Минобороны неоднократно сообщали о падении обломков беспилотников «российского происхождения». Москва связывала это с украинской ПВО

Валерий Залужный (Фото: Tarasov / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Посол в Лондоне и бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный рассказал о звонках из Румынии с просьбой молчать о падении на ее территории беспилотников.

«Румыния вообще все понимает, только молчит. И иногда звонит мне и говорит: «Молчи», — сказал он (цитата по «Стране»). — А потом звонят: «Ты зачем включил РЭБ, дроны полетели к нам? Говорю: «Так сбивайте, у вас 40 [истребителей] F-16 стоит».

Минобороны Румынии неоднократно сообщало о падении беспилотников на территории страны. В частности, 25 июля и 9 сентября 2024 года обломки дронов «российского происхождения» обнаружили в деревне Плауру напротив украинского Измаила и в уезде Тулча. Этому предшествовали сообщения оборонного ведомства и предупреждения ВВС Украины о нарушении воздушного пространства Румынии.

Бухарест неоднократно поднимал в воздух F-16 на фоне полетов дронов на границе с Украиной. В румынский МИД дважды вызывали временного поверенного в делах России Елену Колпину и выражали протест из-за найденных обломков беспилотников. По ее словам, Москва «в принципе никоим образом не создает угроз гражданам Румынии», а причиной произошедшего является «плохая работа украинских [сил] ПВО». Румынский президент Клаус Йоханнис называл «реальной проблемой» подобные инциденты. В МИД Румынии призывали Россию воздержаться от шагов, которые могут привести к «безответственной эскалации» в регионе.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.