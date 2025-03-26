В Польше подсчитали запасы боеприпасов на случай войны с Россией

При потенциальной атаке из Калининградской области или Белоруссии запасов боеприпасов Польше хватит на одну-две недели, заявил глава Бюро нацбезопасности. Москва отвергала обвинения в подготовке военного конфликта с НАТО

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Польша сможет держать оборону в течение одной-двух недель в случае потенциальной атаки России из Калининградской области или с территории Белоруссии, прежде чем придет помощь со стороны союзников, заявил в интервью телеканалу Polsat глава польского Бюро национальной безопасности генерал Дариуш Луковский.

«Я думаю, что в зависимости от того, как ведутся бои, оборону можно было бы вести в течение недели или двух при сегодняшнем уровне запасов [боеприпасов], — сказал он (цитата по Do Rzeczy). — Мы рассчитываем на то, что за те два-три года, которые получим благодаря сопротивлению Украины, удастся восстановить потенциал, чтобы реально противостоять российской агрессии».

Луковский признал нехватку разных типов боеприпасов, однако отметил наличие устаревшей техники в польской армии.

Как отмечает Do Rzeczy, единственным производителем боеприпасов в Польше является холдинг Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), который объединяет несколько десятков промышленных предприятий, а также сервисных и исследовательских центров. PGZ выпускает радиолокационные системы, винтовки, артиллерийские снаряды, бронетранспортеры и другую военную технику.

Ранее замминистра обороны Польши Павел Бейда анонсировал использование противопехотных мин на границе с Россией и Белоруссией. Этому предшествовало совместное заявление Варшавы и стран Прибалтики о пересмотре своего участия в Оттавской конвенции, запрещающей применение этого типа оружия.

Москва неоднократно отвергала обвинения в подготовке военного конфликта со странами НАТО. Президент России Владимир Путин называл заявления об обратном бредом и «пугалкой для бюргеров».