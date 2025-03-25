Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании между Москвой и Киевом

Дискуссии о перемирии на Черном море — «как ни странно, наименьшая из наших проблем, и мы решим ее», рассказал Трамп. Он отметил, что США обдумывают условия Москвы насчет снятия санкций

Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

США продвинулись в процессе урегулирования российско-украинского конфликта, заявил президент Дональд Трамп. Трансляцию вел C-Span.

«Достигнут большой прогресс», — оценил он и добавил, что c Россией и Украиной и ведутся «глубокие дискуссии», которые «идут хорошо».

С его слов, к выполнению соглашения о перемирии в Черном море подключены и другие страны, которые «участвуют в этом процессе очень активно». По мнению республиканца, «это, как ни странно, наименьшая из наших проблем, и мы решим ее».

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Журналистка спросила у Трампа насчет условий России: «Кремль говорил об условиях, необходимых для мирного соглашения, включая снятие санкций с банков и других компаний» — и поинтересовалась, согласятся ли на это США. «Мы прямо сейчас думаем [об условиях]. Были пять или шесть условий, мы изучаем их все», — ответил президент.

Белый дом перед этим раскрыл итоги переговоров с Россией и Украиной, которые проходили в Эр-Рияде 23–25 марта. США договорились об обеспечении безопасного судоходства, неприменении силы и недопущении использования коммерческих судов в военных целях в Черном море. Речь также шла о разработке механизма запрета ударов по объектам энергетической инфраструктуры в России и на Украине.

США пообещали России помочь «восстановить доступ к мировому рынку экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить расходы на морское страхование и расширить доступ к портам и платежным системам для таких транзакций».

Кремль опубликовал перечень объектов, на удары по которым с 18 марта действует 30-дневный мораторий:

нефтеперерабатывающие предприятия;

нефте-, газопроводы и хранилища;

вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура;

атомные электростанции;

дамбы гидроэлектростанций.

«В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению», — подчеркнула российская сторона.