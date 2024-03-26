МИД счел данные о неверии в причастность Киева к теракту «матерью фейков»

Захарова: статья о неверии в причастность Киева у теракту — «мать всех фейков»

Мария Захарова назвала «матерью всех фейков» статью Bloomberg со ссылкой на близкие к Кремлю источники о неверии в причастность Украины к теракту в «Крокусе»

Владимир Путин (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Статья Bloomberg о том, что в окружении президента Владимира Путина не верят в причастность Украины к теракту в «Крокус Сити Холле» — «мать всех фейков», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале.

26 марта Bloomberg со ссылкой на близкие к Кремлю источники сообщил, что несмотря на публичные заявления о возможном причастности к теракту Украины некоторые люди из «ближайшего окружения» Путина вовсе не верят в причастность Киева.

«Шедевральная новость. Просто мать всех фейков. Особенно удачно получилось, что она вышла именно сегодня, учитывая, что Владимир Путин с утра находился «в окружении» Генерального прокурора Игоря Краснова со всем центральным аппаратом Генпрокуратуры, Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, Секретаря Совбеза Николая Патрушева, Министра обороны Сергея Шойгу, Директора ФСБ Александра Бортникова», — написала Захарова.

Группа вооруженных людей ворвалась в «Крокус Сити Холл» и устроила там стрельбу вечером 22 марта. После этого террористы подожгли концертный зал и попытались скрыться, однако уже на следующий день были задержаны в Брянской области. В результате нападения погибли по меньшей мере 139 человек, 182 получили ранения.

Всего по делу о теракте были задержаны 11 человек, четырех из них ФСБ назвала непосредственными исполнителями. Это Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсиддин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов, все — граждане Таджикистана, Басманный суд арестовал их до 22 мая. Ответственность за нападение взяла на себя группировка ИГИЛ («Исламское государство»; признана террористической и запрещена в России).

Выступая с обращением к нации 23 марта Путин пообещал наказать всех причастных к преступлению. Вместе с этим он сообщил, что исполнители теракта планировали пересечь границу с Украиной, где для них готовили «окно». Директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что первичные данные от задержанных по делу о теракте подтверждают «украинский след». Он также не исключил причастность американских и британских спецслужб, однако заказчики пока еще не установлены.