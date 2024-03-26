Кремль заявил о злорадствующих из-за теракта в «Крокусе» подонках

Те, кто тех, кто злорадствуют по поводу трагедии — подонки, оговариваются они или нет, сказал Песков. Он отметил, что, пока идет следствие, власти России не могут делать каких-либо заявлений о связях напавших на «Крокус»

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Людей, которые позволяют себе делать злорадные комментарии о теракте в «Крокус Сити Холле», можно назвать только подонками, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Что касается тех, кто злорадствует по поводу страшной трагедии: такие подонки есть. Оговариваются они или нет, по другому их называть нельзя», — сказал он. Так Песков ответил на просьбу прокомментировать оговорку экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича о теракте, которую российские СМИ, в том числе «РИА Новости», трактовали как невольное признание связи украинской стороны с произошедшим. При этом издания отмечали, что позже Арестович оговорку исправил и заявил о непричастности Киева к теракту.

Кроме того, журналисты напомнили Пескову слова президента Владимира Путина о том, что теракт совершили «радикальные исламисты». Они поинтересовались, допускают ли в Кремле, что исполнители могут быть связаны с украинским руководством, учитывая, что президент Владимир Зеленский — еврей. «Еврей своеобразный там стоит. Еврей, который во многом проявляет симпатии и тяготение к националистическому духу, который пропитал руководство киевского режима, — это можно сказать совершенно однозначно, опираясь на факты, опираясь на заявления», — ответил на это пресс-секретарь президента.

Он напомнил, что следствие по делу еще продолжается, и власти, в отличие от аналитиков и обозревателей, не могут делать каких-либо заявлений о расследовании. «Хотя я вам рекомендую очень внимательно перечитать заявления президента Путина, которые он сделал за два последних дня. В этом контексте они очень важны», — добавил Песков.

Путин на следующий день после атаки на «Крокус» заявил, что нападавшие, пытаясь скрыться, ехали в сторону Украины, «где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно» для перехода границы. 25 марта на совещании по мерам после теракта Путин сказал, что его совершили «руками исламистов», но российскую сторону интересует заказчик. Он допустил, что атака «может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет» с Россией.

В рамках дела задержаны 11 человек, четырех из них ФСБ назвала непосредственными исполнителями. Это Далерджон Мирзоев, Саидакрами Муродали Рачабализода, Шамсиддин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Все они граждане Таджикистана, Басманный суд арестовал их до 22 мая.

Ответственность за нападение на «Крокус Сити Холл» взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». Власти Украины подчеркивали, что страна не имеет к нему отношения, об этом же говорили и власти США. Как писала The New York Times, американская сторона делилась с российской разведданными о том, что ИГИЛ готовит теракты на территории страны. Источник ТАСС в российских пресс-службах это подтвердил, но сказал, что информация «содержала общий характер, без какой-либо конкретизации».

По последним данным Следственного комитета, в результате теракта в «Крокусе» погибли 139 человек. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что амбулаторную помощь получили 205 человек; в больницах Москвы и Подмосковья остаются 92 человека, 63 пострадавших выписали.