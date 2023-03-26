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Китай установил дипотношения с Гондурасом после непризнания Тайваня

Пекин установил дипотношения с Гондурасом, признавшим «политику одного Китая»
Тегусигальпа признала «политику одного Китая» и принадлежность Тайваня этой стране, после чего Пекин установил отношения с центральноамериканским государством

Китай и Гондурас установили дипломатические отношения, сообщается на сайте китайского МИДа.

«26 марта 2023 года член Госсовета, министр иностранных дел Цинь Ган провел в Пекине переговоры с министром иностранных дел Гондураса Эдуардо Энрике Рейной и подписал «Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений», — говорится в сообщении.

Страны будут развивать дружественные отношения «на основе принципов взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, взаимного ненападения, невмешательства во внутренние дела друг друга, равенства и взаимной выгоды, мирного сосуществования», отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Пекин напомнил, что Гондурас признал «политику одного Китая» (позицию о существовании только одного китайского правительства) и принадлежность Тайваня Китаю.

Центральноамериканское государство и Тайвань, который Пекин считает своей отколовшейся провинцией, разорвали дипломатические отношения друг с другом.

В МИД Гондураса заявили, что правительство признает «существование только одного Китая», а китайское правительство «единственным законным правительством, представляющим весь Китай». «Тайвань — неотъемлемая часть территории Китая», — говорится в заявлении Тегусигальпы.

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Тайбэй выразил сожаление по поводу разрыва «82-летней дружбы».

Гондурас был одной из 14 стран, официально признавших Тайвань. С 2007 года четыре латиноамериканские страны разорвали отношения с Тайбэем, чтобы наладить отношения с Китаем: Коста-Рика, Панама, Сальвадор и Никарагуа.

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Теги
Елена Чернышова
Тайвань Китай Гондурас дипломатические отношения
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