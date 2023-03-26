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Гондурас разорвал дипломатические отношения с Тайванем

МИД Гондураса объявил о разрыве дипломатических отношений с Тайванем

МИД Гондураса объявил о разрыве дипломатических отношений с Тайванем, сообщает Reuters со ссылкой на заявление ведомства в Twitter.

«Правительство Гондураса признает существование только одного Китая. Это единственное законное правительство, которое представляет весь Китай», — подчеркнули в ведомстве.

Министерство заявило, что Гондурас уведомил Тайвань о своем решении разорвать связи и что он не вернется к каким-либо отношениям или официальным контактам с островом.

Президент Гондураса Сиомара Кастро 15 марта написала в Twitter, что поручила министру иностранных дел Эдуардо Рейне начать работу по установлению официальных отношений с Китаем.

В связи с этим МИД Тайваня выразил Гондурасу озабоченность по поводу намерения республики развивать отношения с Пекином и в связи с состоявшейся встречей между главами МИД Китая Се Фэном и Гондураса Эдуардо Рейной.

При этом в Китае поддержали шаг южноамериканской страны, заверив, что, в свою очередь, также намерены развивать дружественные отношения с Гондурасом.

На данный момент 14 стран признают суверенитет Тайваня, среди них: некоторые государства Латинской Америки (в том числе Гондурас), Африки и Океании, а также Ватикан.

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МИД Гондурас Тайвань дипломатические отношения
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