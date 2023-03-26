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Киссинджер счел, что вторая холодная война будет опаснее первой

Киссинджер: вторая холодная война будет опаснее первой
Экс-госсекретарь США Киссинджер призвал не ждать, пока Китай «вестернизируется», и назвал Пекин противником Вашингтона. Он отметил, что страны обладают сопоставимыми экономическими ресурсами, чего не было в первую холодную войну
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер (Фото: Omer Messinger / EPA/ ТАСС)

Вторая холодная война будет более опасной, чем первая. Об этом заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью испанской газете Mundo.

По его словам, вторая холодная война может начаться между Китаем и США, которые обладают сопоставимыми экономическими ресурсами. Он отметил, что во время первой холодной войны такого не было.

По его мнению, Пекин и Вашингтон сейчас являются противниками и не стоит «ждать, пока КНР вестернизируется» (цитата по «РИА Новости»).

В сентябре 2022 года глава канцелярии комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И на встрече с Киссинджером отметил, что начало «новой холодной войны» между Пекином и Вашингтоном станет катастрофой для всего мира.

«США должны вернуться к рациональной и прагматичной политике в отношении Китая», — подчеркнул Ван И, добавив, что Вашингтон рассматривает Пекин в качестве главного конкурента и вызова в долгосрочной перспективе из-за ошибочного восприятия.

В июле прошлого года Киссинджер предостерег американского президента Джо Байдена от непрекращающейся конфронтации с Китаем. По его словам, сегодня геополитика требует «никсоновской гибкости», чтобы помочь разрядить напряженность.

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Ранее экс-госсекретарь США говорил, что рост враждебности между США и Китаем грозит привести к глобальной «катастрофе, сравнимой с Первой мировой войной.

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Генри Киссинджер холодная война
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